BREAKING | 'Ajax ziet af van finaal Sano-bod, NEC houdt deur dicht'

Ajax heeft definitief een streep gezet door de komst van Kodai Sano deze winter. Volgens De Telegraaf komt er geen laatste bod meer uit Amsterdam, nu het standpunt van NEC, dat de Japanner niet te koop is, glashelder is.

De Amsterdammers waren bereid ver te gaan en boden naar verluidt vijftien miljoen euro, aangevuld met bonussen en een doorverkooppercentage. Toch houdt NEC de deur gesloten en legt Ajax zich daarbij neer. "Hoewel supporters van beide clubs over en weer met verwijten komen, bevestigen bronnen binnen NEC én Ajax dat er weliswaar boosheid en ergernis is geweest, maar dat dit niet ten koste is gegaan en zal gaan van de goede verstandhoudingen", schrijft Ajax-watcher Mike Verweij.

Sano zelf zag een overstap naar Ajax wel zitten, niet alleen vanwege het fors hogere salaris, maar vooral omdat hij in de Johan Cruijff ArenA meer perspectief zag op een plek in de WK-selectie van Japan. Of dat vanuit Nijmegen lukt, zal moeten blijken, maar de kans is groot dat Sano als een van de uitblinkers van de Eredivisie komende zomer alsnog een fraaie transfer tegemoet kan zien.