BREAKING | 'Bissouma bereikt akkoord met Ajax: details bekend'
Ajax gaat waarschijnlijk snel een nieuwe speler presenteren. De aankondiging van Yves Bissouma als aanwinst van de Amsterdammers lijkt een kwestie van tijd.
Volgens De Telegraaf heeft de international van Mali dinsdagmiddag op hoofdlijnen een akkoord bereikt met Ajax. Er ligt voor de dertigjarige middenvelder een contract tot de zomer van 2027 klaar met een optie voor nog een jaar. Bissouma moet nog wel medisch gekeurd worden in Amsterdam, waar hij inmiddels gearriveerd is.
De middenvelder kan transfervrij de overstap maken, nadat zijn contract bij Tottenham Hotspur werd ontbonden na een aantal incidenten. "Het ging onder meer om het gebruik van lachgas en regelmatig te laat komen", schrijft clubwatcher Mike Verweij. "Ajax durft de gok aan om hem een tweede kans te gunnen."
Bissouma kwam 46 keer uit voor het nationale team van Mali. De defensieve middenvelder werd door Lille uit zijn vaderland weggeplukt. In de zomer van 2018 nam Brighton & Hove Albion hem voor bijna zeventien miljoen euro over. Vier jaar later had Tottenham Hotspur bijna dertig miljoen euro voor Bissouma over, maar nu vertrekt hij dus transfervrij. Bissouma speelde in totaal 202 wedstrijden in de Premier League.
Zet in op Ajax tegen Willem II!
Ajax speelt dinsdagavond de thuiswedstrijd tegen Willem II. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
'Vervelend nieuws over blessure Bouwman': "Het is een raadsel"
BREAKING | 'Bissouma bereikt akkoord met Ajax: details bekend'
Johan Cruijff ArenA krijgt primeur met Europese topwedstrijd
Anass Salah-Eddine gepresenteerd in Griekenland, rugnummer bekend
Maaskant moet lachen om Berghuis: "Dat kun je aan hem zien"
Valentijn Driessen tipt de KNVB: "Ga dan het vak ontruimen!"
Wout Weghorst weer in Oranje? "Ik zou zo snel geen andere weten"
Vermoedelijke opstelling Ajax-Willem II: Gloukh begint in de basis
Theo de Jong enthousiast over Ajacied: "Hij past zich prima aan"
Jans over Ajax-legende: "Je bent gewoon een onbekende speler"
Kramer kijkt naar oude club: "Verschil met Ajax is niet zo groot"
BREAKING: 'Ajax weet wereldberoemde middenvelder aan zich te binden'
'Tadic draait na twee jaar bij en staat voor ontmoeting met Oranje'
'Update: Ajax meent goede kans te hebben op handtekening Bissouma'
Míchel deelt foto en maakt Ajax-fans gek: "Beste nog niet gezien"
Wint Ajax ook van Willem II? BetMGM pakt uit met deze leuke odds
Janse krijgt grote contractverlenging: "Hecht Cruijff waarde aan"
'Annekee Molenaar eindelijk open over breuk met Matthijs de Ligt'
Stepanov (FC Utrecht) evenaart Ajax-legende: "Die ken ik niet"
"Waarom 50.000 mensen in de Johan Cruijff Arena naar huis sturen?"
Henk Spaan bekritiseert Ajacied: "Hij had gewisseld mogen worden"
Hugo Borst bedreigd na column over Ajax-PSV: "Vlektyfus, cholera"
BREAKING | Jordi Cruijff wil weer stunten bij Ajax: "Transfervrij"
'Kenneth Taylor na relatiebreuk alweer gespot met nieuwe vlam'
Ajacied verbaast Ron Jans: "En dan ga je een biertje drinken..."
Vink prijst Ajacied: "Die hele actie verraadt zoveel voetbalklasse"
Willem van Hanegem lovend: "Dat is een versterking voor Ajax"
Thilo Kehrer na basisdebuut voor Ajax: "Dat doe ik niet zo vaak"
John van 't Schip weer gelukkig in de liefde: "Kennen elkaar langer"
Ajax mengt zich in titelstrijd: "Het is niet meer PSV en de rest"