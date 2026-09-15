BREAKING | 'Bissouma bereikt akkoord met Ajax: details bekend'

Ajax gaat waarschijnlijk snel een nieuwe speler presenteren. De aankondiging van Yves Bissouma als aanwinst van de Amsterdammers lijkt een kwestie van tijd.

Volgens De Telegraaf heeft de international van Mali dinsdagmiddag op hoofdlijnen een akkoord bereikt met Ajax. Er ligt voor de dertigjarige middenvelder een contract tot de zomer van 2027 klaar met een optie voor nog een jaar. Bissouma moet nog wel medisch gekeurd worden in Amsterdam, waar hij inmiddels gearriveerd is.

De middenvelder kan transfervrij de overstap maken, nadat zijn contract bij Tottenham Hotspur werd ontbonden na een aantal incidenten. "Het ging onder meer om het gebruik van lachgas en regelmatig te laat komen", schrijft clubwatcher Mike Verweij. "Ajax durft de gok aan om hem een tweede kans te gunnen."