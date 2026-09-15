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BREAKING | 'Bissouma bereikt akkoord met Ajax: details bekend'

Bjorn
Yves Bissouma
Yves Bissouma Foto: © BSR Agency

Ajax gaat waarschijnlijk snel een nieuwe speler presenteren. De aankondiging van Yves Bissouma als aanwinst van de Amsterdammers lijkt een kwestie van tijd.

Volgens De Telegraaf heeft de international van Mali dinsdagmiddag op hoofdlijnen een akkoord bereikt met Ajax. Er ligt voor de dertigjarige middenvelder een contract tot de zomer van 2027 klaar met een optie voor nog een jaar. Bissouma moet nog wel medisch gekeurd worden in Amsterdam, waar hij inmiddels gearriveerd is. 

De middenvelder kan transfervrij de overstap maken, nadat zijn contract bij Tottenham Hotspur werd ontbonden na een aantal incidenten. "Het ging onder meer om het gebruik van lachgas en regelmatig te laat komen", schrijft clubwatcher Mike Verweij. "Ajax durft de gok aan om hem een tweede kans te gunnen."

Bissouma kwam 46 keer uit voor het nationale team van Mali. De defensieve middenvelder werd door Lille uit zijn vaderland weggeplukt. In de zomer van 2018 nam Brighton & Hove Albion hem voor bijna zeventien miljoen euro over. Vier jaar later had Tottenham Hotspur bijna dertig miljoen euro voor Bissouma over, maar nu vertrekt hij dus transfervrij. Bissouma speelde in totaal 202 wedstrijden in de Premier League.

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