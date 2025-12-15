Pantelic Podcast
'Onthulling over Marc Overmars': "Niemand bij Ajax weet het!"
BREAKING | Bouwman verlengt contract tot 2030: "Moderne verdediger"

Noah
bron: Ajax
Aaron Bouwman
Aaron Bouwman Foto: © BSR Agency

Aaron Bouwman heeft bij Ajax zijn contract verlengd tot medio 2030. Het oude contract van de achttienjarige verdediger liep tot 2027.

"Aaron is een speler die verdedigende betrouwbaarheid met voetballend vermogen combineert en heeft in korte tijd laten zien dat hij de stap naar Ajax 1 aankan", begint algemeen directeur Marijn Beuker. 

"Hij is een moderne verdediger die past bij de manier waarop wij binnen de club willen spelen en ontwikkelen. De afgelopen wedstrijden heeft hij laten zien dat hij een speler is met een enorm potentieel. Deze contractverlenging is een logisch gevolg van zijn ontwikkeling en hij verdient hiermee het vertrouwen dat wij in zijn toekomst bij Ajax zien", aldus Beuker.

Bouwman debuteerde dit seizoen in het eerste elftal op 10 augustus 2025 in de thuiswedstrijd tegen Telstar. De jeugdinternational kwam vijf keer in actie voor Ajax 1 en scoorde één keer.

Aaron Bouwman
