Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-09-01
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over verkoop van Brian Brobbey'
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
Amber
bron: De Telegraaf
Brian Brobbey
Brian Brobbey Foto: © BSR Agency

Brian Brobbey heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Sunderland, waardoor een transfer een kwestie van tijd lijkt. Nadat Ajax al overeenstemming bereikte met de Premier League-club over de transfersom van twintig miljoen euro vast en vijf miljoen euro aan eenvoudig te realiseren bonussen, kwam de speler zelf ook tot een mondeling akkoord over een contract tot de zomer van 2030. Dat meldt De Telegraaf.

Het was de bedoeling dat Brobbey met zijn zaakwaarnemer deze ochtend naar Engeland zou vliegen. Om tijd te besparen wordt de spits medisch gekeurd in Amsterdam. De advocaten van beide clubs en Brobbey zijn bezig het papierwerk in orde te maken. Daarbij is haast geboden: de Engelse transfermarkt sluit maandag om 20:00 uur.

De 23-jarige Brobbey speelde 163 wedstrijden voor Ajax, waarin hij 56 keer scoorde en 24 assists gaf. Na een kort avontuur bij RB Leipzig kochten de Amsterdammers hem in de zomer van 2022 voor 16,25 miljoen euro terug. Ajax wilde 25 miljoen euro voor hem ontvangen en lijkt dat bedrag dus ook binnen te hebben.

