Pantelic Podcast
Hes stellig: "Lopen te weinig van dit soort spelers bij Ajax"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

BREAKING | De Lang voelt zich niet gehoord en stapt op bij Ajax

Gijs Kila
bron: De Telegraaf
Kelvin de Lang en Merijn Beuker
Kelvin de Lang en Merijn Beuker Foto: © Pro Shots

Kelvin de Lang vertrekt bij Ajax. De hoofdscout heeft zelf besloten om de Amsterdamse club te verlaten, zo meldt De Telegraaf.

De Lang voelde zich niet altijd gehoord bij het aantrekken van nieuwe spelers en kiest daarom voor een nieuwe uitdaging buiten de Johan Cruijff ArenA. De Lang had bij Ajax nog een doorlopend contract tot medio 2027.

Zo zou hij het niet eens zijn geweest met het aantrekken van James McConnell. Ook het transfervrij binnenhalen van Takehiro Tomiyasu, die ruim een jaar buitenspel stond door zware knieblessures en momenteel wordt gekeurd in Amsterdam, geldt volgens de Telegraaf de druppel die de emmer deed overlopen.

Gerelateerd:
Ajax - Feyenoord op 14 december 2025

Ajax hofleverancier van het Elftal van de Week na de Klassieker

0
Fred Grim

Ajax-talent is Fred Grim dankbaar: "Ik had die gesprekken nodig"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Kelvin de Lang
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd