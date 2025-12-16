Het laatste Ajax Nieuws
BREAKING | De Lang voelt zich niet gehoord en stapt op bij Ajax
Kelvin de Lang en Merijn Beuker Foto: © Pro Shots
Kelvin de Lang vertrekt bij Ajax. De hoofdscout heeft zelf besloten om de Amsterdamse club te verlaten, zo meldt De Telegraaf.
De Lang voelde zich niet altijd gehoord bij het aantrekken van nieuwe spelers en kiest daarom voor een nieuwe uitdaging buiten de Johan Cruijff ArenA. De Lang had bij Ajax nog een doorlopend contract tot medio 2027.
Zo zou hij het niet eens zijn geweest met het aantrekken van James McConnell. Ook het transfervrij binnenhalen van Takehiro Tomiyasu, die ruim een jaar buitenspel stond door zware knieblessures en momenteel wordt gekeurd in Amsterdam, geldt volgens de Telegraaf de druppel die de emmer deed overlopen.
