BREAKING | 'Engelse club wil Brobbey op Deadline Day binnenhalen'

Voor Brian Brobbey lijkt op Deadline Day in Engeland alsnog een transfer in de maak. Volgens Fabrizio Romano en het Algemeen Dagblad heeft Premier League-promovendus Sunderland zich bij Ajax gemeld voor de 23-jarige spits.

De Engelse club zou er alles aan doen om Brobbey nog vandaag binnen te halen. Ajax verlangt naar verluidt meer dan twintig miljoen euro voor de aanvaller. Romano benadrukt dat de deal geen eenvoudige opgave wordt, maar dat alle partijen de intentie hebben om tot een akkoord te komen. Premier League-clubs hebben tot maandag 20.00 uur (Nederlandse tijd) de tijd om hun transfers af te ronden.

Brobbey is bij Sunderland in beeld als opvolger van Marc Guiu. De Spaanse spits werd zondagavond onverwacht teruggeroepen door Chelsea, waar hij nodig is na de blessure van Liam Delap.