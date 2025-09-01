AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
Meldingen
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

BREAKING | 'Engelse club wil Brobbey op Deadline Day binnenhalen'

Amber
bron: Algemeen Dagblad
Brian Brobbey op de bank bij Ajax
Brian Brobbey op de bank bij Ajax Foto: © Pro Shots

Voor Brian Brobbey lijkt op Deadline Day in Engeland alsnog een transfer in de maak. Volgens Fabrizio Romano en het Algemeen Dagblad heeft Premier League-promovendus Sunderland zich bij Ajax gemeld voor de 23-jarige spits.

De Engelse club zou er alles aan doen om Brobbey nog vandaag binnen te halen. Ajax verlangt naar verluidt meer dan twintig miljoen euro voor de aanvaller. Romano benadrukt dat de deal geen eenvoudige opgave wordt, maar dat alle partijen de intentie hebben om tot een akkoord te komen. Premier League-clubs hebben tot maandag 20.00 uur (Nederlandse tijd) de tijd om hun transfers af te ronden.

Brobbey is bij Sunderland in beeld als opvolger van Marc Guiu. De Spaanse spits werd zondagavond onverwacht teruggeroepen door Chelsea, waar hij nodig is na de blessure van Liam Delap.

Gerelateerd:
Mike Verweij

Mike Verweij: "Voor 25 miljoen wordt hij wel verkocht door Ajax"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Oud-Ajacied Ziyech dicht bij terugkeer op de Europese velden'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Brian Brobbey
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Driessen niet overtuigd van oud-Ajacied: "Hele zwakke verdediger"

0
Ali Boussaboun

Ali Boussaboun kritisch op Ajax-transfer: "Dat is heel bizar"

0
Mike Verweij

Mike Verweij: "Voor 25 miljoen wordt hij wel verkocht door Ajax"

0
Johan Derksen

Derksen na Europees duel: "Voelde grote leuter tegen m'n been"

0
Kian Fitz-Jim

Noa Vahle wijst naar Ajax-talent: "Maar die vonden ze te licht"

0
Noa Vahle

Noa Vahle komt met transfertip: "Als ik Ajax zou zijn, dan..."

0
Carlos Forbs namens Club Brugge

Forbs maakt indruk met Club Brugge: "Ongrijpbare flankaanvallers"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 4 10 9
2 PSV 4 7 9
3 Ajax 4 4 8
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd