Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Brian Brobbey
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over verkoop van Brian Brobbey'
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
Ajax historie & oud-spelers

BREAKING | 'Erik ten Hag direct ontslagen bij Bayer Leverkusen'

Amber
bron: Duitse media
Erik ten Hag
Erik ten Hag Foto: © BSR Agency

Erik ten Hag is niet langer hoofdtrainer bij Bayer Leverkusen. De oefenmeester is per direct ontslagen door de Duitse topclub, dat meldt Fabrizio Romano.

Ten Hag werd deze zomer aangesteld bij Bayer Leverkusen, maar na twee competitiewedstrijden is zijn avontuur in de Bundesliga alweer voorbij. Bayer Leverkusen verloor de openingswedstrijd met 1-2 van Hoffenheim en speelde afgelopen weekend gelijk op bezoek bij Werder Bremen (3-3). De ploeg van Erik ten Hag leidde echter met 1-3 en speelde op dat moment met een man meer. 

Duitse media speculeerden daarna al over een vroeg afscheid. "Hij trad officieel aan op 1 juli. 1 september zou zijn laatste werkdag kunnen zijn. Want dit project heeft geen toekomst", schreef BILD onder meer. Volgens Romano heeft de clubleiding van Bayer Leverkusen nu Ten Hag daadwerkelijk de deur gewezen.

