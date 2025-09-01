BREAKING | 'Erik ten Hag direct ontslagen bij Bayer Leverkusen'

Erik ten Hag is niet langer hoofdtrainer bij Bayer Leverkusen. De oefenmeester is per direct ontslagen door de Duitse topclub, dat meldt Fabrizio Romano.

Ten Hag werd deze zomer aangesteld bij Bayer Leverkusen, maar na twee competitiewedstrijden is zijn avontuur in de Bundesliga alweer voorbij. Bayer Leverkusen verloor de openingswedstrijd met 1-2 van Hoffenheim en speelde afgelopen weekend gelijk op bezoek bij Werder Bremen (3-3). De ploeg van Erik ten Hag leidde echter met 1-3 en speelde op dat moment met een man meer.

Duitse media speculeerden daarna al over een vroeg afscheid. "Hij trad officieel aan op 1 juli. 1 september zou zijn laatste werkdag kunnen zijn. Want dit project heeft geen toekomst", schreef BILD onder meer. Volgens Romano heeft de clubleiding van Bayer Leverkusen nu Ten Hag daadwerkelijk de deur gewezen.