Het laatste Ajax Nieuws
BREAKING | 'Faberski op weg naar Eredivisie-club in Overijssel'
Jan Faberski aan de bal bij Jong Ajax Foto: © Pro Shots
Jan Faberski lijkt zijn loopbaan (tijdelijk) te gaan vervolgen bij PEC Zwolle, zo weet Johan Inan te melden op de website van het Algemeen Dagblad. De talentvolle vleugelaanvaller was eerder in beeld bij Telstar, maar die overstap zag hij niet zitten.
De club uit Overijssel lijkt meer kans te maken. "Ajax is met PEC in onderhandeling over Jan Faberski. Verwachting is dat de clubs akkoord gaan bereiken en dat 19-jarig talent seizoen op huurbasis zal afmaken in Zwolle", verklapt Inan.
PEC Zwolle is uitstekend aan het seizoen begonnen, want de ploeg wist in de eerste twee wedstrijden al zes punten te pakken. In eigen huis werd met 1-0 gewonnen van FC Twente, terwijl ook promovendus Telstar werd verslagen.
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
