Driessen noemt vier Ajacieden: "Weten niet waar ze aan toe zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
BREAKING | 'Faberski op weg naar Eredivisie-club in Overijssel'

Niek
Jan Faberski aan de bal bij Jong Ajax
Jan Faberski aan de bal bij Jong Ajax Foto: © Pro Shots

Jan Faberski lijkt zijn loopbaan (tijdelijk) te gaan vervolgen bij PEC Zwolle, zo weet Johan Inan te melden op de website van het Algemeen Dagblad. De talentvolle vleugelaanvaller was eerder in beeld bij Telstar, maar die overstap zag hij niet zitten. 

De club uit Overijssel lijkt meer kans te maken. "Ajax is met PEC in onderhandeling over Jan Faberski. Verwachting is dat de clubs akkoord gaan bereiken en dat 19-jarig talent seizoen op huurbasis zal afmaken in Zwolle", verklapt Inan.

PEC Zwolle is uitstekend aan het seizoen begonnen, want de ploeg wist in de eerste twee wedstrijden al zes punten te pakken. In eigen huis werd met 1-0 gewonnen van FC Twente, terwijl ook promovendus Telstar werd verslagen. 

Brian Brobbey

Brobbey krijgt advies: "Daar wil je niet dood gevonden worden"

0
Nemanja Gudelj

'VI komt met duidelijk geluid over Ajax-terugkeer Nemanja Gudelj'

0
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
