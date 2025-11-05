BREAKING | Fanatieke fans eisen per direct ontslag John Heitinga

De fanatieke Ajax-supporters hebben hun vertrouwen in John Heitinga verloren en eisen zijn vertrek als hoofdtrainer. Ajax verloor met 0-3 van Galatasaray en de fans zijn het zat.

"Wij roepen Alex Kroes en de andere technische beleidsbepalers op om nu direct met een oplossing te komen en actie te ondernemen", schrijft de AFCA Supportersclub in een statement na de thuisnederlaag tegen Galatasaray (0-3) in de Champions League. "Dit is niet langer houdbaar. Het sportieve verval moet nu echt een halt worden toegeroepen."

Ajax leed voor de vierde keer op rij een nederlaag in de Champions League. In de Eredivisie is de achterstand op koplopers Feyenoord en PSV inmiddels opgelopen tot acht punten.

"De AFCA Supportersclub heeft heel veel respect voor Heitinga als speler. Maar nu beoordelen wij hem als trainer", aldus de fans. "Na elf competitiewedstrijden met 13 verliespunten en 8 punten achterstand op de nummer 1, de trieste vertoning in de Champions League en een manier van voetbal waar je continu tranen van in je ogen krijgt, kunnen we maar tot één conclusie komen; Johnny is niet de juiste trainer voor dit Ajax. Het is tijd voor een nieuwe trainer met ervaring."