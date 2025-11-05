Kick-off
Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

BREAKING | Fanatieke fans eisen per direct ontslag John Heitinga

Arthur
John Heitinga is boos tegen Galatasaray
John Heitinga is boos tegen Galatasaray Foto: © Pro Shots

De fanatieke Ajax-supporters hebben hun vertrouwen in John Heitinga verloren en eisen zijn vertrek als hoofdtrainer. Ajax verloor met 0-3 van Galatasaray en de fans zijn het zat.

 "Wij roepen Alex Kroes en de andere technische beleidsbepalers op om nu direct met een oplossing te komen en actie te ondernemen", schrijft de AFCA Supportersclub in een statement na de thuisnederlaag tegen Galatasaray (0-3) in de Champions League. "Dit is niet langer houdbaar. Het sportieve verval moet nu echt een halt worden toegeroepen."

Ajax leed voor de vierde keer op rij een nederlaag in de Champions League. In de Eredivisie is de achterstand op koplopers Feyenoord en PSV inmiddels opgelopen tot acht punten.

"De AFCA Supportersclub heeft heel veel respect voor Heitinga als speler. Maar nu beoordelen wij hem als trainer", aldus de fans. "Na elf competitiewedstrijden met 13 verliespunten en 8 punten achterstand op de nummer 1, de trieste vertoning in de Champions League en een manier van voetbal waar je continu tranen van in je ogen krijgt, kunnen we maar tot één conclusie komen; Johnny is niet de juiste trainer voor dit Ajax. Het is tijd voor een nieuwe trainer met ervaring."

Gerelateerd:
John Heitinga

Heitinga opvallend positief: "We doen het zestig minuten goed"

0
Youri Baas baalt

Youri Baas over penalty: "Ik kan moeilijk mijn arm eraf hakken"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk: "Iedereen wilde hem, maar hij speelt heel zwak"

0
Ajacieden balen, links Remko Pasveer

Pasveer en Heitinga gesteund: "Ik begrijp die wissel wel, hoor"

0
Wim Kieft

Kieft tipt Heitinga: "Niet doen, dat ziet er zo kleuterig uit"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk doet Ajax-constatering: "Dat is best wel pijnlijk"

0
Pierre van Hooijdonk

Pierre van Hooijdonk eerlijk over Ajax: "Dat was echt ongekend"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk maakt Ajax af: "Hebben niks te zoeken in de top"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 Sparta Rotterdam 11 -9 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd