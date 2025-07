BREAKING| Forbs op weg naar de uitgang bij Ajax, bedrag bekend

Ajax en Club Brugge zijn in de afrondende fase van de onderhandelingen over een transfer van Carlos Forbs. De 21-jarige Portugese buitenspeler wacht op het definitieve akkoord tussen beide clubs, dat volgens betrokkenen aanstaande is. Naar verwachting komt de transfersom uiteindelijk uit op zo’n negen miljoen euro inclusief bonussen, zo schrijf Voetbal International .

Club Brugge bracht vorige week een bod uit van vijf miljoen euro en kreeg van Ajax te horen dat het totaalbedrag richting de acht miljoen euro exclusief bonussen moest gaan. Inmiddels zijn beide partijen elkaar genaderd. Naast het vaste bedrag komt er ook een doorverkooppercentage in de deal, waardoor Ajax in de toekomst mogelijk nog financieel kan profiteren van een eventuele volgende transfer van Forbs.

De Portugees werd in de zomer van 2023 voor maar liefst veertien miljoen euro (exclusief bonussen) overgenomen van Manchester City door toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Forbs wist in Amsterdam echter nooit te overtuigen. Een verhuurperiode bij Wolverhampton Wanderers bracht daar afgelopen seizoen ook geen verandering in. In totaal speelde Forbs 38 duels in het shirt van Ajax en daarin was hij goed voor drie goals en vijf assists.