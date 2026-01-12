Het laatste Ajax Nieuws
BREAKING | 'Fred Grim maakt seizoen af bij Ajax als hoofdtrainer'
Fred Grim Foto: © BSR Agency
Fred Grim maakt het seizoen af als hoofdtrainer van Ajax. De 60-jarige oefenmeester stapte in november in als interim na het ontslag van John Heitinga en blijft nu definitief tot het einde van het seizoen aan, zo meldt ESPN.
De club gaat dus niet op zoek naar een nieuwe trainer. Ajax verloor sinds 22 november geen wedstrijd meer in de Eredivisie en is inmiddels opgeklommen naar de derde plaats.
Grim heeft een rijk Ajax-verleden als keeper en trainer en was dit seizoen oorspronkelijk actief als Head of Coaching. In die rol voelde hij zich naar eigen zeggen uitstekend op zijn plek, maar toen de club hem vroeg om als interim in te stappen, nam hij zijn verantwoordelijkheid.
