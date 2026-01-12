Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

BREAKING | 'Fred Grim maakt seizoen af bij Ajax als hoofdtrainer'

Gijs Kila
bron: ESPN
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Fred Grim maakt het seizoen af als hoofdtrainer van Ajax. De 60-jarige oefenmeester stapte in november in als interim na het ontslag van John Heitinga en blijft nu definitief tot het einde van het seizoen aan, zo meldt ESPN.

De club gaat dus niet op zoek naar een nieuwe trainer. Ajax verloor sinds 22 november geen wedstrijd meer in de Eredivisie en is inmiddels opgeklommen naar de derde plaats.

Grim heeft een rijk Ajax-verleden als keeper en trainer en was dit seizoen oorspronkelijk actief als Head of Coaching. In die rol voelde hij zich naar eigen zeggen uitstekend op zijn plek, maar toen de club hem vroeg om als interim in te stappen, nam hij zijn verantwoordelijkheid.

Gerelateerd:
Kenneth Taylor bij Lazio

Italiaanse media en supporters eensgezind na Lazio-debuut Taylor

0
Oscar Gloukh

Twee Ajacieden opgenomen in Elftal van de Week na zege op Telstar

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Fred Grim
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Antony na een treffer voor Real Betis

Ten Hag gewaarschuwd: "Maar Antony naar FC Twente zou leuk zijn"

0
Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA

Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

0
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Hans Kraay

Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

0
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd