BREAKING | 'Gaaei bereikt akkoord en staat voor vertrek bij Ajax'

Anton Gaaei lijkt op weg naar de uitgang bij Ajax. De Deense back heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Eintracht Frankfurt. Dat meldt Florian Plettenberg van het Duitse Sky Sport .

Eintracht Frankfurt is nu in onderhandeling met Ajax. Het is niet bekend welke transfersom de Amsterdammers willen ontvangen voor de 23-jarige Gaaei. De vleugelverdediger hoopt zelf naar Duitsland te vertrekken, waar hij een contract tot medio 2031 kan gaan tekenen.

Gaaei speelt sinds de zomer van 2023 voor Ajax. De Amsterdammers betaalden ruim vier miljoen euro aan Viborg FF. Afgelopen seizoen speelde Gaaei 28 competitiewedstrijden namens Ajax. Hij scoorde eenmaal en gaf vier assists.