BREAKING | 'Hato nadert exit, Ajax dicht bij akkoord met Chelsea'

Jorrel Hato lijkt Ajax definitief achter zich te laten deze zomer. Volgens The Athletic stevenen Ajax en Chelsea af op een akkoord over de transfersom voor de verdediger. De deal gaat naar verwachting sowieso hoger uitvallen dan veertig miljoen euro.

Chelsea bracht eerder al een bod van veertig miljoen euro, maar dat werd afgewezen door Alex Kroes. De technisch directeur zou vasthouden aan een vraagprijs tussen de 55 en 60 miljoen euro, al meldde De Telegraaf eerder dat de Amsterdammers een bedrag van rond de 50 miljoen euro ook acceptabel zouden vinden. "In en rond de Johan Cruijff ArenA klinkt het dat 50 miljoen euro ook een prachtig bedrag is", schreef de krant afgelopen weekend.

Volgens David Ornstein stevenen Ajax en Chelsea af op een akkoord over de transfersom, die hoger uit gaat vallen dan veertig miljoen euro. Een akkoord is er momenteel nog niet, maar aanstaande is het wel. Op persoonlijk vlak maakt de Engelse topclub zich weinig zorgen: Hato wil dolgraag aan de slag bij de Blues. Voor hem ligt een meerjarig contract klaar.