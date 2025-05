BREAKING | 'Heitinga en Keizer akkoord over contract bij Ajax'

"De officiële aankondiging van de aanstelling van Keizer en Heitinga volgt pas als het hele traject binnen de club is afgelegd", legt hij uit. "De afspraken zijn inmiddels voorgelegd aan de raad van commissarissen, die zeer tevreden is over de komst van Keizer en boegbeeld Heitinga. Vervolgens worden de bestuursraad en de ondernemingsraad ingelicht", aldus Verweij.

"Het contract van Heitinga bij Liverpool moet worden ontbonden en de juristen zijn bezig met het opstellen van de definitieve contracten, die ter goedkeuring naar de zaakwaarnemers Rob Jansen (van Heitinga) en Humphry Nijman (Keizer) worden gestuurd", vervolgt hij. "De verwachting is dat dit geen problemen meer zal opleveren", constateert Verweij, die beseft dat er nog veel meer gaat gebeuren bij Ajax.

"Met de terugkeer van veel van de dit seizoen verhuurde Mislintat-aankopen, het mogelijke vertrek van sterkhouders als Josip Sutalo, Jorrel Hato, Kenneth Taylor en Brian Brobbey en het inpassen van nieuwe spelers zouden Heitinga en Keizer onder moeilijke omstandigheden instappen. Ook al omdat dankzij de prima prestaties van Farioli het verwachtingspatroon bij Ajax weer ouderwets hoog is. Dat maakt het een dappere beslissing van Kroes, die met de komst van echte Ajacieden in elk geval hoopt dat het aanvallende, dominante en attractieve voetbal weer terugkeert in de Johan Cruijff ArenA.