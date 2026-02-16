BREAKING | Inan verklapt: "Dramatisch nieuws voor Zinchenko"

Ajax won afgelopen weekend in eigen huis met overtuigende cijfers van Fortuna Sittard, maar het uitvallen van Oleksandr Zinchencko was een grote domper. Johan Inan ( AD ) laat maandagmiddag weten dat de aanwinst uit Oekraïne een ernstige blessure heeft opgelopen.

"Dramatisch nieuws voor Oleksandr Zinchenko en Ajax", schrijft hij via X. "De nieuwe linksback heeft tegen Fortuna Sittard een zware knieblessure opgelopen, moet onder het mes en zal - dit seizoen - niet meer in actie komen voor Ajax en op een eventueel WK met Oekraïne", aldus Inan.

Zinchenko had afgelopen weekend een basisplaats in de Johan Cruijff Arena, maar hij viel al vroeg in de eerste helft - na twee minuten spelen - geblesseerd uit na een duel met Fortuna Sittard-aanvaller Limnios. Trainer Fred Grim bracht Owen Wijndal als vervanger binnen de lijnen.

Update: Ajax bevestigt de berichtgeving ook in een statement via de officiële kanalen. "Oleksandr Zinchenko is langdurig uitgeschakeld. Na onderzoek in het ziekenhuis is gebleken dat een operatie noodzakelijk is. Deze zal op korte termijn plaatsvinden."