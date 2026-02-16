Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

BREAKING | Inan verklapt: "Dramatisch nieuws voor Zinchenko"

Niek
Johan Inan
Johan Inan Foto: © Pro Shots

Ajax won afgelopen weekend in eigen huis met overtuigende cijfers van Fortuna Sittard, maar het uitvallen van Oleksandr Zinchencko was een grote domper. Johan Inan (AD) laat maandagmiddag weten dat de aanwinst uit Oekraïne een ernstige blessure heeft opgelopen. 

"Dramatisch nieuws voor Oleksandr Zinchenko en Ajax", schrijft hij via X. "De nieuwe linksback heeft tegen Fortuna Sittard een zware knieblessure opgelopen, moet onder het mes en zal - dit seizoen - niet meer in actie komen voor Ajax en op een eventueel WK met Oekraïne", aldus Inan. 

Zinchenko had afgelopen weekend een basisplaats in de Johan Cruijff Arena, maar hij viel al vroeg in de eerste helft - na twee minuten spelen - geblesseerd uit na een duel met Fortuna Sittard-aanvaller Limnios. Trainer Fred Grim bracht Owen Wijndal als vervanger binnen de lijnen. 

Update: Ajax bevestigt de berichtgeving ook in een statement via de officiële kanalen. "Oleksandr Zinchenko is langdurig uitgeschakeld. Na onderzoek in het ziekenhuis is gebleken dat een operatie noodzakelijk is. Deze zal op korte termijn plaatsvinden."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Henk Spaan

Spaan verklapt: "Ajax-jeugdscouts zijn kwaad over zijn vertrek"

0
John Heitinga

Heitinga alweer weg bij Tottenham Hotspur: "Na grondig beraad"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Karim El Ahmadi

El Ahmadi spot 'slapende' Ajacied: "Werd al eerder gewaarschuwd"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez bespreekt Ajacied: "Hij is een onbetrouwbare speler"

0
Mike Verweij

Mike Verweij looft kersverse Ajacied: "Ja, dat was superleuk"

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

"Erik ten Hag gaat het anders aanpakken dan Jordi Cruijff bij Ajax"

0
Wout Weghorst in een uitwedstrijd van Ajax

"Het gerucht gaat dat Wout Weghorst daar een huis heeft gekocht"

0
Dennis Bergkamp

Heerlijke Bergkamp-anekdote: "Dat vond ik toch zo hilarisch."

0
Kees Kwakman

Kwakman reageert op ontslag Weijs: "Dat hoort ook bij opleiden"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties