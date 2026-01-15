BREAKING | John Heitinga weer aan de slag in de Premier League

John Heitinga zet zijn loopbaan voort in Engeland. De voormalig Ajax-trainer, die dit seizoen werd ontslagen bij de club uit Amsterdam vanwege de teleurstellende resultaten, gaat namelijk bij Tottenham Hotspur aan de slag als assistent.

Hij wordt toegevoegd aan de technische staf van trainer Thomas Frank, zo laat de Engelse club weten via de officiële kanalen. De 'Spurs' staan na 21 competitiewedstrijden op een teleurstellende veertiende plek in de Premier League met 27 punten.

De verschillen op het hoogste niveau in Engeland zijn echter klein, want een club als Brentford staat op een vijfde plek met 33 punten. Heitinga was eerder bij Liverpool werkzaam als assistent-trainer van Arne Slot. Met de 'Reds' wist hij uiteindelijk kampioen te worden.