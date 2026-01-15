Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

BREAKING | John Heitinga weer aan de slag in de Premier League

Niek
John Heitinga
John Heitinga Foto: © BSR Agency

John Heitinga zet zijn loopbaan voort in Engeland. De voormalig Ajax-trainer, die dit seizoen werd ontslagen bij de club uit Amsterdam vanwege de teleurstellende resultaten, gaat namelijk bij Tottenham Hotspur aan de slag als assistent. 

Hij wordt toegevoegd aan de technische staf van trainer Thomas Frank, zo laat de Engelse club weten via de officiële kanalen. De 'Spurs' staan na 21 competitiewedstrijden op een teleurstellende veertiende plek in de Premier League met 27 punten. 

De verschillen op het hoogste niveau in Engeland zijn echter klein, want een club als Brentford staat op een vijfde plek met 33 punten. Heitinga was eerder bij Liverpool werkzaam als assistent-trainer van Arne Slot. Met de 'Reds' wist hij uiteindelijk kampioen te worden. 

Gerelateerd:
Owen Wijndal en Kian Fitz-Jim

Ajax hoort schorsing van Owen Wijndal na oliedomme rode kaart

0
Sjaak Swart, Louis van Gaal en Danny Blind bij de Ajax Legends

Danny Blind: "Ik denk dat je hem daar toch mee tekort zou doen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Antony na een treffer voor Real Betis

Ten Hag gewaarschuwd: "Maar Antony naar FC Twente zou leuk zijn"

0
Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA

Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

0
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Hans Kraay

Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 18 11 33
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd