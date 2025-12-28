BREAKING | 'Jordi Cruijff bereikt mondeling akkoord met Ajax'

Groot nieuws uit Amsterdam: Jordi Cruijff wordt technisch directeur van Ajax. Cruijff en Ajax hebben op hoofdlijnen een mondeling akkoord bereikt, zo meldt clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf zondagavond.

De zoon van de legendarische oud-voetballer van Ajax tekent in Amsterdam een contract tot de zomer van 2028 en wordt de nieuwe technisch directeur van de club. Volgens De Telegraaf moeten de juristen de komende dagen alleen nog het papierwerk afronden.

Jordi Cruijff volgt Alex Kroes op als technisch directeur in de Johan Cruijff ArenA. De onderhandelingen tussen Ajax en Cruijff kwamen afgelopen week in een stroomversnelling. Tijdens het laatste gesprek werden de handen geschud, nadat het akkoord was bereikt.