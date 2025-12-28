AD Voetbalpodcast
'Farioli keerde sentiment bij Ajax': "Een hele grote fout geweest"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

BREAKING | 'Jordi Cruijff bereikt mondeling akkoord met Ajax'

Joram
bron: De Telegraaf
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Groot nieuws uit Amsterdam: Jordi Cruijff wordt technisch directeur van Ajax. Cruijff en Ajax hebben op hoofdlijnen een mondeling akkoord bereikt, zo meldt clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf zondagavond.

De zoon van de legendarische oud-voetballer van Ajax tekent in Amsterdam een contract tot de zomer van 2028 en wordt de nieuwe technisch directeur van de club. Volgens De Telegraaf moeten de juristen de komende dagen alleen nog het papierwerk afronden. 

Jordi Cruijff volgt Alex Kroes op als technisch directeur in de Johan Cruijff ArenA. De onderhandelingen tussen Ajax en Cruijff kwamen afgelopen week in een stroomversnelling. Tijdens het laatste gesprek werden de handen geschud, nadat het akkoord was bereikt.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Jordi Cruijff

Ajax bevestigt akkoord met Jordi Cruijff; start als TD in februari

0
Ignace Van der Brempt

'Ajax heeft meer opties: ook Belgische verdediger genoemd'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Jordi Cruijff
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Wim Kieft

Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"

0
Aaron Bouwman

Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"

0
Aaron Bouwman

Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"

0
Valentijn Driessen

Driessen schrikt enorm van Ajax: "Ze hebben er niks te zoeken!"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd