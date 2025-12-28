Het laatste Ajax Nieuws
BREAKING | 'Jordi Cruijff bereikt mondeling akkoord met Ajax'
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots
Groot nieuws uit Amsterdam: Jordi Cruijff wordt technisch directeur van Ajax. Cruijff en Ajax hebben op hoofdlijnen een mondeling akkoord bereikt, zo meldt clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf zondagavond.
De zoon van de legendarische oud-voetballer van Ajax tekent in Amsterdam een contract tot de zomer van 2028 en wordt de nieuwe technisch directeur van de club. Volgens De Telegraaf moeten de juristen de komende dagen alleen nog het papierwerk afronden.
Jordi Cruijff volgt Alex Kroes op als technisch directeur in de Johan Cruijff ArenA. De onderhandelingen tussen Ajax en Cruijff kwamen afgelopen week in een stroomversnelling. Tijdens het laatste gesprek werden de handen geschud, nadat het akkoord was bereikt.
Laatste nieuws
Ajax bevestigt akkoord met Jordi Cruijff; start als TD in februari
BREAKING | 'Jordi Cruijff bereikt mondeling akkoord met Ajax'
'Ajax heeft meer opties: ook Belgische verdediger genoemd'
Ajax-talent trotse aanvoerder: "Ajax is een grote club"
'Ajax serieus geïnteresseerd in smaakmaker van FC Utrecht'
"Ze verwachten niet dat Hartman dan het shirt van Ajax draagt"
'Jorrel Hato verrassend bovenaan winters verlanglijstje van Ajax'
Ajax-talent zeer trots: "Al met al is het een geslaagd jaar"
'Quilindschy Hartman staat open voor huurtransfer naar Ajax'
'Ajax informeert bij zaakwaarnemer naar Kroatische doelman'
Meer nieuws
'Ajax meldt zich in Engeland voor komst oud-Feyenoorder Hartman'
Kenneth Perez kraakt Ajacied: "Is hij wel zo goed als we denken?"
Clarence Seedorf over populariteit Ajax: "Hij was echt een fan"
Spaanse club heeft interesse in Ajax-reserve: "Gedroomde aanwinst"
Klaassen dart met ex-wereldkampioen: "Wilde koptelefoon opzetten"
"Ajax wil verschilmakers op Champions League-niveau opleiden"
Kasper Dolberg ziet transferwaarde dalen na terugkeer bij Ajax
Frenkie de Jong imponeerde: "Schopte hem of trok hem onderuit"
'Ajacied (23) is 'gedroomde aanwinst' van Spaanse hoogvlieger'
Marcel Brands kijkt terug op Ajax-voorval: "Dit kon gewoon niet"
Ouder nieuws
Weghorst en Klaasen darten tegen profdarters: "Hij gooide zo recht"
Jonker niet door Ajax gevraagd: "Ook niet om broodjes te smeren"
'Erik ten Hag mogelijk opvolger Koeman bij Oranje': "Logisch"
Ruud Gullit haalt uit: "Ajax zou hier niet blij mee moeten zijn"
'Ajax meldt zich in de strijd om toptalent van West Ham United'
Sherida Spitse vol ambitie: "Het mannenvoetbal triggert mij ook"
Clarence Seedorf doet een boekje open: "Fred Grim hield me tegen"
'Ajax krijgt bizarre transfersom toptalent Kees Smit te horen'
De Ligt gewaarschuwd: "Wordt moeilijk om zijn plek in te nemen"
Ajax lijdt grootste transferverlies: "Klap kwam extra hard aan"
Video’s
Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"
Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"
Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"
Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"
Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"
Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"
Driessen schrikt enorm van Ajax: "Ze hebben er niks te zoeken!"
0 reacties