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2026-09-14
Jordi Cruijff
BREAKING | Jordi Cruijff wil (weer) stunten: "Momenteel clubloos"
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BREAKING | Jordi Cruijff wil (weer) stunten: "Momenteel clubloos"

Niek
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Jordi Cruijff is achter de schermen toch nog altijd druk bezig om de selectie van Ajax te versterken, zo weet Mike Verweij te melden via X. De technisch directeur van de club uit Amsterdam is namelijk bezig met de komst van Yves Bissouma. 

"Jordi Cruijff wil stunten met de komst van Yves Bissouma (30), zo melden bronnen rondom de middenvelder die uit zijn contract liep bij Tottenham Hotspur en momenteel clubloos is. Daarom mag Ajax hem nu nog een contract aanbieden", schrijft hij in een update op de website van de Telegraaf.

"Hoeveel kans van slagen de transfer heeft, is onbekend", benadrukt hij. "Ajax heeft concurrentie van meerdere clubs uit de top-vijf-competities. Na 111 wedstrijden voor Spurs liep het contract van Bissouma deze zomer bij de Londense club af. De om zijn enorme loopvermogen en duelkracht bekend staande middenvelder kan als nummer zes, maar ook als nummer acht uit de voeten", besluit Verweij over de middenvelder uit Mali. 

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