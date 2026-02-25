Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

BREAKING | KNVB straft Ajax: F-Side moet opnieuw leeg blijven

Niek
Veel vuurwerk op de F-Side bij het duel tussen Ajax en FC Groningen
Veel vuurwerk op de F-Side bij het duel tussen Ajax en FC Groningen Foto: © Pro Shots

Ajax heeft een flinke straf gekregen naar aanleiding van de 'wanordelijkheden' rondom de thuiswedstrijd tegen FC Groningen, zo laat de KNVB weten in een verklaring via de officiële kanalen. Op zondag 30 november 2025 was er namelijk (ontzettend) veel vuurwerk te zien op de F-Side. 

Supporters in de vakken 025 tot en met 029, 125 tot en met 129 en vakken 825 en 829 zijn niet welkom bij het volgende duel in Amsterdam. "De betreffende vakken zullen tijdens de wedstrijd leeg moeten blijven. In beginsel betreft dit de wedstrijd Ajax – Sparta d.d. 14 maart 2026", schrijft de KNVB.

"Het feit dat Ajax direct na de wanordelijkheden op eigen initiatief heeft besloten om bij de eerstvolgende thuiswedstrijd tegen Feyenoord (bij De Klassieker was de F-Side leeg, red.) de eerdergenoemde vakken leeg te houden heeft de aanklager meegewogen in zijn schikkingsvoorstel", benadrukt de voetbalbond. 

Het duel tegen Sparta begint op 14 maart om 21:00 uur. In de thuiswedstrijden tegen FC Twente (4 april) en PSV (2 mei) zijn de supporters op de F-Side overigens wel gewoon weer welkom. Daarnaast speelt Ajax dit seizoen in de Johan Cruijff Arena ook nog een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht op zondag 10 mei. 

Gerelateerd:
Het logo van Ajax bij de Johan Cruijff ArenA

Tom Knipping geeft Ajax transferadvies: "Een prima controleur"

0
Wilco van Schaik

Van Schaik: "In Amsterdam is het altijd gezeik met de politie"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Ajax supporters en sfeer
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

0
Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

0
Mika Godts juicht na zijn doelpunt

Ajax blijft 4e na gelijkspel tegen directe concurrent NEC (video)

0
Jorthy Mokio

Jorthy Mokio is duidelijk: "Het ideale beeld is bij Ajax blijven"

0
Rafael van der Vaart met een Ajax-muts

Van der Vaart zou deze Feyenoorders in Ajax 1 willen: "Lekker"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties