BREAKING | KNVB straft Ajax: F-Side moet opnieuw leeg blijven

Ajax heeft een flinke straf gekregen naar aanleiding van de 'wanordelijkheden' rondom de thuiswedstrijd tegen FC Groningen, zo laat de KNVB weten in een verklaring via de officiële kanalen. Op zondag 30 november 2025 was er namelijk (ontzettend) veel vuurwerk te zien op de F-Side.

Supporters in de vakken 025 tot en met 029, 125 tot en met 129 en vakken 825 en 829 zijn niet welkom bij het volgende duel in Amsterdam. "De betreffende vakken zullen tijdens de wedstrijd leeg moeten blijven. In beginsel betreft dit de wedstrijd Ajax – Sparta d.d. 14 maart 2026", schrijft de KNVB.

"Het feit dat Ajax direct na de wanordelijkheden op eigen initiatief heeft besloten om bij de eerstvolgende thuiswedstrijd tegen Feyenoord (bij De Klassieker was de F-Side leeg, red.) de eerdergenoemde vakken leeg te houden heeft de aanklager meegewogen in zijn schikkingsvoorstel", benadrukt de voetbalbond.

Het duel tegen Sparta begint op 14 maart om 21:00 uur. In de thuiswedstrijden tegen FC Twente (4 april) en PSV (2 mei) zijn de supporters op de F-Side overigens wel gewoon weer welkom. Daarnaast speelt Ajax dit seizoen in de Johan Cruijff Arena ook nog een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht op zondag 10 mei.