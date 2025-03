BREAKING | Koeman haalt Ajacied voor de eerste keer bij Oranje

De toevoeging van Baas houdt verband met de blessure van Denzel Dumfries. De back, die geblesseerd uitviel in het competitieduel tussen Atalanta en Inter, blijkt na medisch onderzoek niet inzetbaar in het tweeluik met Spanje deze week en meldt zich niet in Zeist. Baas vervangt hem in de selectie.

De Ajax-verdediger mocht zich in eerste instantie gaan melden bij Jong Oranje, voor de oefenwedstrijden tegen Italië en Roemenië. Het Nederlands elftal speelt deze maand in de Nations League twee wedstrijden tegen Spanje.