Vahle wijst naar Ajax: "Er moeten er twee vrouw zijn, dat is zo"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
BREAKING | 'Lazio Roma in verregaande onderhandelingen met Ajax'

Niek
Kenneth Taylor toont met ploeggenoten van Ajax een shirt voor Paddy
Kenneth Taylor toont met ploeggenoten van Ajax een shirt voor Paddy Foto: © Pro Shots

Kenneth Taylor vervolgt zijn loopbaan mogelijk in Italië, zo weet Fabrizio Romano te melden via X. Volgens de transfergoeroe zijn Lazio Roma en Ajax namelijk in vergevorderde onderhandelingen over een transfer van de middenvelder. 

"De deal vordert snel en Taylor is zeer geïnteresseerd in een overstap naar Lazio", laat Romano weten. "Hij is de belangrijkste kandidaat om Mattéo Guendouzi te vervangen, die naar verwachting naar Fenerbahçe zal vertrekken", legt hij uit.

Taylor heeft bij de club uit Amsterdam nog een contract tot medio 2027. Ajax hoopt circa vijftien á twintig miljoen euro te kunnen ontvangen voor de middenvelder, die een relatie heeft met influencer Jade Anna van Vliet. 

Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

0
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
