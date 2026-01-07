BREAKING | 'Lazio Roma in verregaande onderhandelingen met Ajax'

Kenneth Taylor vervolgt zijn loopbaan mogelijk in Italië, zo weet Fabrizio Romano te melden via X. Volgens de transfergoeroe zijn Lazio Roma en Ajax namelijk in vergevorderde onderhandelingen over een transfer van de middenvelder.

"De deal vordert snel en Taylor is zeer geïnteresseerd in een overstap naar Lazio", laat Romano weten. "Hij is de belangrijkste kandidaat om Mattéo Guendouzi te vervangen, die naar verwachting naar Fenerbahçe zal vertrekken", legt hij uit.

Taylor heeft bij de club uit Amsterdam nog een contract tot medio 2027. Ajax hoopt circa vijftien á twintig miljoen euro te kunnen ontvangen voor de middenvelder, die een relatie heeft met influencer Jade Anna van Vliet.