Het laatste Ajax Nieuws
BREAKING | 'Lazio Roma in verregaande onderhandelingen met Ajax'
Kenneth Taylor toont met ploeggenoten van Ajax een shirt voor Paddy Foto: © Pro Shots
Kenneth Taylor vervolgt zijn loopbaan mogelijk in Italië, zo weet Fabrizio Romano te melden via X. Volgens de transfergoeroe zijn Lazio Roma en Ajax namelijk in vergevorderde onderhandelingen over een transfer van de middenvelder.
"De deal vordert snel en Taylor is zeer geïnteresseerd in een overstap naar Lazio", laat Romano weten. "Hij is de belangrijkste kandidaat om Mattéo Guendouzi te vervangen, die naar verwachting naar Fenerbahçe zal vertrekken", legt hij uit.
Taylor heeft bij de club uit Amsterdam nog een contract tot medio 2027. Ajax hoopt circa vijftien á twintig miljoen euro te kunnen ontvangen voor de middenvelder, die een relatie heeft met influencer Jade Anna van Vliet.
Laatste nieuws
Oud-Ajacied werd betrapt met Lieke Martens: "Op zijn balkon"
Verbeek kritisch: "Zij bemoeiden zich daar te veel mee bij Ajax"
Verweij kritisch: "Hij wilde op De Toekomst het grootste kantoor"
BREAKING | 'Lazio Roma in verregaande onderhandelingen met Ajax'
Ajax moet presentatie van Jordi Cruijff (51) voorlopig uitstellen
KNVB hakt knoop door: streep door 6 wedstrijden in Nederland
Klaassen haalt uit naar media: "Kan me daar soms wel aan storen"
"Hoop haast dat Vitakruid de F-side wat kalmerende pillen kan geven"
Vahle wijst naar Ajax: "Er moeten er twee vrouw zijn, dat is zo"
Gaaei op weg naar de uitgang? "Kun je dat geld daarvoor gebruiken"
Meer nieuws
Tomiyasu kent doorbraak in revalidatieproces; Grim mist training
'Ajax heeft toptalent van NEC (18) op de radar, flinke concurrentie'
"Ajax hoopt nog 15 tot 20 miljoen euro voor hem te ontvangen"
Stije Resink naar Ajax? "Ik heb nog niets uit Amsterdam gehoord"
'Ajax zet Gloukh verkeerd in': "Daar moet je hem niet gebruiken"
Klaassen kijkt naar voetbalpensioen: "Zie kinderen graag opgroeien"
Driessen kritisch: "Ajax is een trainerskerkhof, maar die club.."
Jasper Cillessen laat hart spreken: "Dat deed heel veel pijn"
Farioli bezig aan recordseizoen FC Porto: "Het is een mooie reis"
Willem II ontbindt contract van 'onzichtbare' voormalig Ajacied
Ouder nieuws
Justin Kluivert onder het mes en is lange tijd uit de roulatie
'Ajax krijgt zeer goed nieuws in zoektocht naar nieuwe controleur'
Ajax ziet ervaren scout vertrekken naar Roda JC: "Veertien jaar"
''Topkandidaat' als nieuwe hoofdscout niet in beeld bij Ajax'
Erik ten Hag keert definitief terug in Eredivisie: "Per 1 februari"
Voormalig Ajax-talent (22) maakt fraaie transfer: "Sterke spits"
Knipping onthult salarisranglijst: "Ajax ook dit keer kampioen"
Verweij verklapt Ajax-plannen: "Een samenwerking met Indonesië"
Noa Vahle bedreigd door supporter na PSV - Ajax: "Je moet dood!"
'Familie Koeman getroffen door inbraak; verdachten opgepakt'
Video’s
Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"
Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club
Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"
Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"
Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"
Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"
Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"
0 reacties