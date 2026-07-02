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BREAKING: Louis van Gaal legt werkzaamheden bij Ajax naast zich neer

Rik Engelbertink
bron: Ajax
Louis van Gaal geeft een applaus op de tribune bij Ajax
Louis van Gaal geeft een applaus op de tribune bij Ajax Foto: © BSR Agency

Louis van Gaal is afgetreden als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. Van Gaal heeft de Raad van Commissarissen inmiddels op de hoogte gesteld van zijn besluit. Sinds 2023 was hij adviseur van de Raad van Commissarissen van de Amsterdammers. 

"Michael van Praag is een vriend van mij en we hebben in het verleden goed samengewerkt bij Ajax. Als toenmalig voorzitter van de Raad van Toezicht benaderde hij mij in 2023, en ik was graag bereid om zowel hem als Ajax te helpen", zegt Van Gaal zelf over zijn besluit via de clubkanalen.

"Er waren veel veranderingen op sleutelposities en er was op dat moment te weinig voetbalkennis aanwezig", meent hij. "Als extern adviseur heb ik toen een rol kunnen spelen bij het invullen van belangrijke voetbalfuncties, zoals de benoemingen van Alex Kroes en Marijn Beuker."

"In die periode is er ook meer voetbalkennis in de organisatie gebracht. Maar Michael is in 2025 afgetreden, Alex is vertrokken en nu is ook Marijn weg. Voor mij is nu de tijd gekomen om ook af te treden", besluit Van Gaal zelf. De Raad van Toezicht begrijpt de keuze van Van Gaal om op te stappen.

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