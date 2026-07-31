BREAKING | Megastunt Ajax: Julian Brandt tekent in Amsterdam

Ajax heeft voor een enorme verrassing gezorgd op de transfermarkt. De Amsterdammers hebben zich versterkt met Julian Brandt, die transfervrij naar de club komt.

De aanvallende middenvelder heeft in Amsterdam een contract voor drie seizoenen getekend. Zijn verbintenis loopt tot en met 30 juni 2029.

Brandt, geboren op 2 mei 1996 in Bremen, komt met een flinke dosis ervaring naar Ajax. De 48-voudig international van Duitsland speelde de afgelopen zeven jaar voor Borussia Dortmund. Daarvoor kwam hij zes seizoenen uit voor Bayer Leverkusen.