BREAKING | Menno Geelen vertrekt bij Ajax: "Hebben we afgesproken"
Menno Geelen stopt dit seizoen als algemeen directeur bij Ajax. De bestuurder verlaat de club uit Amsterdam per 1 april 2027. Na goede gesprekken met de Raad van Commissarissen (RvC) is dit gezamenlijk besloten, laat Ajax weten.
Geelen is sinds 2024 algemeen directeur van Ajax, nadat hij in 2010 in dienst kwam van de Amsterdammers. De bestuurder was daarvoor onder meer commercieel directeur en statutair bestuurder van AFC Ajax NV. Doordat er nu al duidelijk is over zijn toekomst kan Ajax op zoek naar een nieuwe algemeen directeur.
"Menno heeft veel voor de club betekend", laat RvC-voorzitter Lesly Bamberger weten op de officiële website van Ajax. "Hij heeft geholpen de club door moeilijke periodes heen te loodsen, toen hem gevraagd werd de taak als algemeen directeur op te pakken. Daarbij is hij altijd loyaal aan Ajax geweest. Aan ons als RvC de taak een goede opvolger te vinden die past bij de verdere ontwikkeling van de club."
"We hebben met Menno afgesproken dat hij samen met ons gaat zorgen voor een zorgvuldige overdracht, zodat de nieuwe algemeen directeur samen met de andere directieleden verder kan werken aan een duurzame en succesvolle toekomst van de club", aldus Bamberger.
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