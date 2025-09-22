BREAKING | Na Danny Blind stapt er nog een RvC-lid op bij Ajax

Hermine Voûte stapt op uit de Raad van Commissarissen bij Ajax, zo laat de club uit Amsterdam weten via een persbericht. Ze zat pas sinds december vorig jaar in de RvC en is na Danny Blind al de tweede persoon die in korte tijd besluit om zelf te vertrekken.

"Het commissariaat bij Ajax is in de praktijk iets anders gebleken dan wat ik me aanvankelijk had voorgesteld", legt ze uit. "De verwachtingen en de dynamiek van de rol vragen om een andere invulling dan waar ik, voor mijn gevoel, het meest kan betekenen voor de club", aldus Voûte.

"Ik ben dankbaar voor de dingen die ik heb mogen doen en voor de vele mensen met wie ik zo prettig heb mogen samenwerken. Ajax is en blijft voor mij een bijzondere club", benadrukt ze. Naast Blind en Voûte bestond de RvC van Ajax ook nog uit Carolien Gehrels, Dirk Anbeek en Sirik Goeman.

Voorzitter Carolien Gehrels legt zich neer bij het vertrek van Voûte. "We hebben prettig met Hermine samengewerkt. Zij bracht een duidelijke maatschappelijke juridische blik mee, en er stond nog veel op stapel waarop we samen wilden voortbouwen", vertelt ze. "We respecteren haar keuze en wensen haar veel succes met haar andere bezigheden”, besluit Gehrels.