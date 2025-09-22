AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

BREAKING | Na Danny Blind stapt er nog een RvC-lid op bij Ajax

Niek
Het logo van Ajax aan de Johan Cruijff Arena
Het logo van Ajax aan de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Hermine Voûte stapt op uit de Raad van Commissarissen bij Ajax, zo laat de club uit Amsterdam weten via een persbericht. Ze zat pas sinds december vorig jaar in de RvC en is na Danny Blind al de tweede persoon die in korte tijd besluit om zelf te vertrekken. 

"Het commissariaat bij Ajax is in de praktijk iets anders gebleken dan wat ik me aanvankelijk had voorgesteld", legt ze uit. "De verwachtingen en de dynamiek van de rol vragen om een andere invulling dan waar ik, voor mijn gevoel, het meest kan betekenen voor de club", aldus Voûte. 

"Ik ben dankbaar voor de dingen die ik heb mogen doen en voor de vele mensen met wie ik zo prettig heb mogen samenwerken. Ajax is en blijft voor mij een bijzondere club", benadrukt ze. Naast Blind en Voûte bestond de RvC van Ajax ook nog uit Carolien Gehrels, Dirk Anbeek en Sirik Goeman.

Voorzitter Carolien Gehrels legt zich neer bij het vertrek van Voûte. "We hebben prettig met Hermine samengewerkt. Zij bracht een duidelijke maatschappelijke juridische blik mee, en er stond nog veel op stapel waarop we samen wilden voortbouwen", vertelt ze. "We respecteren haar keuze en wensen haar veel succes met haar andere bezigheden”, besluit Gehrels. 

Gerelateerd:
Willie Overtoom

Willie Overtoom wijst naar Ajax-fans: "Dat begrijp ik nooit"

0
Willem van Hanegem

Van Hanegem: "Ajax is nog ver verwijderd van een normaal niveau"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René van der Gijp

René van der Gijp: "Zo niet, dan wordt hij verhuurd aan Ajax"

0
Hans Kraay jr.

Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"

0
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

0
Danique Tolhoek

VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa

0
John Heitinga

Ajax en Heitinga krijgen complimenten: "Het plan klopte wel"

0
Valentijn Driessen

Driessen gaat niet mee met Heitinga: "Natuurlijk wel een thema"

0
De Vrij en Dumfries met Inter in de Champions League

Dumfries kreeg beuk van Ajacied: "Ik moest er wel even om lachen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 5 10 15
2 PSV 5 9 12
3 FC Groningen 6 3 12
4 Ajax 5 6 11
5 AZ 4 5 10
6 Fortuna Sittard 6 1 10
7 NEC Nijmegen 5 8 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd