Ajax krijgt kritiek: "Dat lukt op dit moment helemaal niet"
BREAKING| PREMIER LEAGUE CLUB MELD ZICH VOOR ERIK TEN HAG

Noah
bron: AD
Erik ten Hag
Erik ten Hag Foto: © Pro Shots

Het AD meldt dat Erik ten Hag serieus in beeld is om trainer te worden bij Wolverhampton Wanderers. De nummer laatst van de Premier League is na het ontslag van Vitor Pereira op zoek naar een nieuwe manager.

"De Engelse club meldde zich maandag bij het management van de Nederlander, die eerder dit seizoen nog ontslagen werd bij het Duitse Bayer Leverkusen", schrijft Sjoers Mossou. "Bij Wolves kreeg manager Vitor Pereira zondag zijn congé als gevolg van de moeizame seizoenstart."

"De club polste ook zijn voormalig manager Gary O’Neil voor een terugkeer, maar volgens Engelse media zou dat geen serieuze optie meer zijn. Ten Hag is dat in theorie nog wel, maar de Tukker beraadt zich voorlopig nog op zijn nabije toekomst en heeft méér opties", klinkt vanuit het AD. Het is niet bekend wat de andere opties zijn.

"Na zijn bliksemontslag in Leverkusen zint de coach uiteindelijk op revanche, maar het afbreukrisico bij Wolves is ogenschijnlijk groot", denkt Mossou. "De club heeft pas twee punten behaald in de Premier League. Ten Hag zou er bovendien moeten werken met een selectie die vrijwel volledig is samengesteld in samenspraak met Pereira."

