'BREAKING: PSG en Ajax akkoord over transfer van Mika Godts'

Mika Godts gaat Ajax verlaten. Volgens transferexpert Fabrizio Romano heeft Ajax een akkoord bereikt met Paris Saint-Germain betreffende zijn transfer.

"Paris Saint-Germain bereikt mondelinge overeenkomst met Ajax over Mika Godts. Here we go!", schrijft Romano op X. "Pakket ter waarde van €55 miljoen mondeling overeengekomen na nieuwe officieel bod van PSG."

Volgens Romano moeten club en speler nog de nodige bureaucratische wissewasjes wegwerken voordat de transfer officieel wordt bevestigd. Wel spreekt hij van een mondeling akkoord. Ajax zette aanvankelijk in op een bedrag van 60 miljoen euro.