BREAKING | 'PSV troeft Ajax af en bereikt akkoord met Boadu'

Zo weet Jeroen Kapteijns van De Telegraaf te melden. PSV is volop in onderhandeling met AS Monaco over een overstap van de spits. De Eindhovenaren zoeken versterking in de punt van de aanval door de zware blessure die Alassane Pléa opliep tijdens het gewonnen uitduel met FC Twente.

Ajax was dus ook geïnteresseerd in de voormalig aanvaller van AZ en FC Twente, maar de Amsterdammers lijken achter het net te vissen. Brian Brobbey is nog altijd niet verkocht, waardoor er niet voldoende budget vrijgemaakt kan worden in de Johan Cruijff Arena voor de komst van Boadu,

In 2022 betaalde AS Monaco nog 17 miljoen euro aan AZ voor de spits, die nog een contract heeft tot medio 2026. In het Prinsdom komt Boadu echter al enige tijd niet meer in het stuk voor, waardoor hij mag vertrekken. Eerder speelde hij al op huurbasis voor FC Twente en VfL Bochum.