2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Bjorn
bron: De Telegraaf
Remko Pasveer
Remko Pasveer Foto: © Pro Shots

Remko Pasveer vertrekt zeer waarschijnlijk bij Ajax. De 42-jarige doelman maakt het seizoen zo goed als zeker af bij Heracles Almelo. Dat melden bronnen rondom de Twentse club aan De Telegraaf.

"De keeper zou een verzoek hebben neergelegd bij Ajax om zijn oude club te mogen helpen in de degradatiestrijd en de Amsterdamse clubleiding zou daarmee hebben ingestemd", schrijft Jeroen Kapteijns. Ajax heeft al ingespeeld op het vertrek van Pasveer met de komst van de 27-jarige oud-FC Utrecht-doelman Maarten Paes, die overkomt van Dallas FC.

Pasveer speelde in het verleden al 150 wedstrijden voor Heracles Almelo en kwam verder uit voor onder meer Vitesse, Go Ahead Eagles, FC Twente en PSV. "Volgens bronnen rondom Heracles zou hij zijn medespelers bij Ajax al hebben laten weten een overstap te maken", aldus Kapteijns, die laat weten dat de huidige situatie van Heracles Almelo de Tukker pijn doet. 

De Almeloërs zijn hekkensluiter in de Eredivisie en moeten dus vrezen voor degradatie. Heracles Almelo raakte daarnaast deze maand topscorer Jizz Hornkamp kwijt aan AZ. Wel versterkte Heracles Almelo zich op huurbasis met Erik Ahlstrand (St. Pauli), Lequincio Zeefuik (AZ) en voormalig Ajacied Naci Ünüvar (FC Twente).

