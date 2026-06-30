BREAKING | Ronald Koeman stapt op als bondscoach Nederlands elftal

Ronald Koeman legt per direct zijn functie als bondscoach van het Nederlands elftal neer. De 63-jarige trainer maakte zijn vertrek dinsdag bekend via Instagram, een dag nadat Oranje op het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada verrassend werd uitgeschakeld door Marokko.

De uitschakeling in de zestiende finales vormt voor Koeman de aanleiding om zijn periode als bondscoach af te sluiten. In een uitgebreid bericht blikt hij terug op zijn tijd bij Oranje. "Afgelopen nacht heb ik de beslissing genomen om mijn periode als bondscoach van het Nederlands Elftal af te sluiten", schrijft Koeman op Instagram. "Als ik terugkijk op mijn loopbaan voel ik vooral trots en dankbaarheid. Ik heb het voorrecht gehad om te werken bij Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton, Everton, FC Barcelona en natuurlijk twee periodes bij Oranje. Clubs en mensen die mij hebben gevormd en herinneringen hebben gegeven die ik mijn leven lang zal koesteren."

"Juist daarom doet het pijn dat mijn periode bij Oranje zo eindigt. We droomden allemaal van een WK waarin we geschiedenis zouden schrijven. Dat is niet gelukt. Niemand is daar teleurgestelder over dan ik. Als bondscoach draag je die verantwoordelijkheid. Die heb ik altijd gevoeld en zal ik ook altijd blijven voelen." "De afgelopen jaren hebben mij bovendien opnieuw laten beseffen dat er belangrijkere dingen zijn dan voetbal. Voetbal is mijn leven geweest, maar gezondheid is onbetaalbaar. Wanneer iemand van wie je zielsveel houdt een zware strijd voert, verandert je perspectief. Mijn vrouw Bartina heeft mij, ondanks haar eigen ziekteproces, iedere dag gesteund en aangemoedigd om mijn werk als bondscoach af te maken. Dat getuigt van een ongelooflijke kracht. Ik ben haar daar meer dankbaar voor dan ik ooit onder woorden zal kunnen brengen."