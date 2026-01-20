BREAKING | Schoonvader van Steven Berghuis in nieuwe RvC bij Ajax

Lesley Bamberger krijgt een rol als voorzitter in de nieuwe Raad van Commissarissen bij Ajax , zo weet Mike Verweij te melden op de website van de Telegraaf. De club uit Amsterdam heeft de berichtgeving inmiddels bevestigd via de officiële kanalen.

''Het was voor de RvC belangrijk om een sterk nieuw team te vormen voor de toekomst", laat vice-voorzitter Dirk Anbeek weten. "Wij zijn ervan overtuigd daarin goed geslaagd te zijn met de mensen die nu worden voorgedragen. Er is sprake van een brede en nieuwe opzet, waarin alle benodigde competenties ruimschoots geborgd zijn en ook de band met Amsterdam en de affiniteit met Ajax volop aanwezig is", constateert hij.

"Als je kijkt naar de carrières van de vijf beoogde nieuwe leden dan zie je dat zij uiteenlopende, relevante kennis en veel ervaring met zich meebrengen die belangrijk is voor de RvC van Ajax", vervolgt hij enthousiast. "Ons doel is om in deze samenstelling stappen te zetten op weg naar nieuwe sportieve successen met een gezonde bedrijfsvoering en een efficiënte overlegstructuur. Ik bedank Sirik Goeman en Danny Blind voor het goede werk dat zij voor de RvC hebben gedaan, met Danny nemen we bestuurlijk afscheid van een clubicoon. Ik kijk uit naar de samenwerking met de nog te benoemen collega’s."

Naast Lesley Bamberger, gaat het om Anita Coronel, Marry de Gaay Fortman, Edo Ophof en Duncan Stutterheim. Klik hier voor meer achtergrondinformatie.