Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

BREAKING | Schoonvader van Steven Berghuis in nieuwe RvC bij Ajax

Niek
Steven Berghuis bij een uitwedstrijd van Ajax
Steven Berghuis bij een uitwedstrijd van Ajax Foto: © Pro Shots

Lesley Bamberger krijgt een rol als voorzitter in de nieuwe Raad van Commissarissen bij Ajax, zo weet Mike Verweij te melden op de website van de Telegraaf. De club uit Amsterdam heeft de berichtgeving inmiddels bevestigd via de officiële kanalen. 

''Het was voor de RvC belangrijk om een sterk nieuw team te vormen voor de toekomst", laat vice-voorzitter Dirk Anbeek weten. "Wij zijn ervan overtuigd daarin goed geslaagd te zijn met de mensen die nu worden voorgedragen. Er is sprake van een brede en nieuwe opzet, waarin alle benodigde competenties ruimschoots geborgd zijn en ook de band met Amsterdam en de affiniteit met Ajax volop aanwezig is", constateert hij.

"Als je kijkt naar de carrières van de vijf beoogde nieuwe leden dan zie je dat zij uiteenlopende, relevante kennis en veel ervaring met zich meebrengen die belangrijk is voor de RvC van Ajax", vervolgt hij enthousiast. "Ons doel is om in deze samenstelling stappen te zetten op weg naar nieuwe sportieve successen met een gezonde bedrijfsvoering en een efficiënte overlegstructuur. Ik bedank Sirik Goeman en Danny Blind voor het goede werk dat zij voor de RvC hebben gedaan, met Danny nemen we bestuurlijk afscheid van een clubicoon. Ik kijk uit naar de samenwerking met de nog te benoemen collega’s."

Naast Lesley Bamberger, gaat het om Anita Coronel, Marry de Gaay Fortman, Edo Ophof en Duncan Stutterheim. Klik hier voor meer achtergrondinformatie

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen Villarreal!

Ajax speelt dinsdagavond in de Champions League tegen Villarreal. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Raúl Moro

BREAKING | 'Ajax gaat Raúl Moro (23) verkopen aan Spaanse club'

0
Johan Inan

Johan Inan onthult details over Ajax-transfers: "Transfervrij"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties