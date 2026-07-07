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BREAKING | 'Sean Steur vertrekt voor 27 miljoen euro bij Ajax'

Joram
Sean Steur
Sean Steur Foto: © BSR Agency

Sean Steur lijkt Ajax deze zomer te gaan verlaten voor een avontuur in de Premier League. Volgens De Telegraaf heeft de middenvelder een akkoord bereikt met Newcastle United over een contract dat loopt tot medio 2031. Ook de clubs zijn dicht bij een overeenkomst.

Ajax kan rekenen op 24 miljoen euro aan vaste inkomsten, aangevuld met 3 miljoen euro aan eenvoudig haalbare bonussen en een doorverkooppercentage van 12,5 procent. De transfer van Steur komt opvallend snel tot stand. De middenvelder kwam pas 26 keer in actie voor het eerste elftal van Ajax, waarin hij goed was voor één doelpunt en twee assists. Toch lijkt Newcastle United overtuigd van zijn kwaliteiten.

Clubwatcher Mike Verweij legt uit waarom het eerder niet tot een contractverlenging in Amsterdam kwam. "Dat Steur na 26 wedstrijden in Ajax 1 (één doelpunt, twee assists) de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dichttrekt, is opvallend, omdat de Volendammer onder de vorige technisch directeur Alex Kroes op hoofdlijnen een akkoord bereikte over een nieuwe verbintenis tot de zomer van 2030. Zijn vader Johan wilde echter weten hoe Jordi Cruijff de toekomst van de middenvelder zag."

Volgens Verweij speelde de onzekerheid over de sportieve plannen van Ajax een belangrijke rol in het uiteindelijke vertrek. "Cruijff wilde en kon mede door de aanwezigheid van Jorthy Mokio geen garanties geven, waardoor het principeakkoord van tafel ging. En dus besloot Steur verder te kijken. De drievoudig speler van Oranje Onder 19 bleek zeer gewild in de top-vijf-competities en Newcastle United is bereid in totaal 27 miljoen euro te betalen, een bedrag dat Ajax niet wil weigeren", aldus Verweij.

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