BREAKING | 'Spaanse grootmacht wil Youri Baas gaan overnemen'

Volgens het Spaanse medium heeft FC Barcelona nog altijd veel waardering voor de jeugdopleiding van Ajax. Ook de aanwezigheid van Jordi Cruijff als technisch directeur in Amsterdam wordt gezien als een voordeel. De Catalanen zouden daardoor goede mogelijkheden zien om zaken te doen met de Nederlandse club.

Hoeveel Ajax voor Baas verlangt, is niet bekend. Vermoedelijk zijn de Amsterdammers wel bereid om mee te werken aan een vertrek van de verdediger. Afgelopen zomer was Baas al dicht bij een transfer naar FC Porto, maar die overgang ketste op het laatste moment af. Zijn contract bij Ajax loopt nog tot medio 2028.

Barcelona heeft ook alternatieven in beeld. Zo wordt Lisandro Martínez genoemd. De Argentijn lijkt te mogen vertrekken bij Manchester United en past eveneens binnen het profiel dat de Spaanse topclub zoekt. Daarnaast staat ook Ruud Nijstad nog altijd op het lijstje van technisch directeur Deco. Het achttienjarige talent van FC Twente wordt al langer gevolgd door Barcelona. Nijstad wordt voorlopig vooral gezien als een investering voor de toekomst.