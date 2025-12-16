Pantelic Podcast
Hes stellig: "Lopen te weinig van dit soort spelers bij Ajax"
BREAKING: Takehiro Tomiyasu doorstaat medische keuring bij Ajax

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
Takehiro Tomiyasu
Takehiro Tomiyasu

Takehiro Tomiyasu gaat de nieuwe back worden Ajax. De Japanse verdediger heeft de medische keuring bij de club weten te doorstaan. 

De bedoeling is dat Ajax en de Japanner vandaag nog samen zijn nieuwe contract in Amsterdam gaan ondertekenen. Dat schrijft Voetbal International op dinsdagmiddag. Dat Tomiyasu ging tekenen hing volledig af van zijn medische keuring.

Momenteel zijn er dus geen beren meer op de weg voor Ajax en de back. Zijn officiële komst zal later gecommuniceerd worden door de club.

