Ajax transfergeruchten en nieuws
BREAKING: Takehiro Tomiyasu doorstaat medische keuring bij Ajax
Takehiro Tomiyasu Foto: © Pro Shots
Takehiro Tomiyasu gaat de nieuwe back worden Ajax. De Japanse verdediger heeft de medische keuring bij de club weten te doorstaan.
De bedoeling is dat Ajax en de Japanner vandaag nog samen zijn nieuwe contract in Amsterdam gaan ondertekenen. Dat schrijft Voetbal International op dinsdagmiddag. Dat Tomiyasu ging tekenen hing volledig af van zijn medische keuring.
Momenteel zijn er dus geen beren meer op de weg voor Ajax en de back. Zijn officiële komst zal later gecommuniceerd worden door de club.
Laatste nieuws
Zangeres Roxy Dekker gaat er vandoor met shirtje Ajax-speler
BREAKING: Ajax trekt met Japans international nieuwe back aan
KNVB maakt geldboete Ajax bekend voor massaal afsteken vuurwerk
BREAKING: Takehiro Tomiyasu doorstaat medische keuring bij Ajax
Kelvin de Lang reageert op vertrek: "Daarom heb ik besloten..."
Jaros looft ploeggenoot: 'Zie hem in de Premier League spelen'
Ajax hofleverancier van het Elftal van de Week na de Klassieker
BREAKING | De Lang voelt zich niet gehoord en stapt op bij Ajax
Ajax-talent is Fred Grim dankbaar: "Ik had die gesprekken nodig"
Heitinga krijgt trap na: "Heb dat bij hem weinig tot geen gezien"
Meer nieuws
Van der Gijp snapt niks van Ajax-aanwinst: "Die gaat nóóit spelen"
Hes stellig: "Lopen te weinig van dit soort spelers bij Ajax"
Derksen niet mee in polonaise: "Keepers zijn geen goede trainers"
Luijckx: "Er blijft toch een zekere arrogantie in Ajax zitten"
Steur maakt heel veel indruk: "Hoe je graag een Ajax-speler ziet"
Stevens prijst Ajax-huurling: "Hij speelde vrijwel foutloos"
Leonne Stentler haalt uit na De Klassieker: "Een slechte verliezer"
Valentijn Driessen: "Zelfs hij maakte het niet zo bont bij Ajax"
Telegraaf: "Overmars met Antwerp geïnteresseerd in Mislintat-flop"
Ihattaren te close met trainer?: "Dat vind ik een beetje tricky"
Ouder nieuws
BREAKING | 'Ajax heeft na Tomiyasu volgende winterversterking binnen'
BREAKING | Bouwman verlengt contract bij Ajax: "Moderne verdediger"
Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"
Van Basten kijkt naar Ajax: "Pff, dat is wel een tijdje geleden"
Klaassen kijkt naar Ajacied: "Weinig reden om hem weg te doen"
Spaan lovend over Ajacied en stelt vraag: "Is Resink beter?"
Ajax krijgt scheidsrechter te horen voor duel tegen NEC Nijmegen
Mikos Gouka duidelijk: "Dat wordt John Heitinga nu verweten"
Ibrahim Afellay tipt drietal voor Ajax: "Een geweldenaar..."
Willem van Hanegem: "Ajax staat met de kont in de eigen zestien"
Video’s
Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"
VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas
Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"
Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"
SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ
'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'
Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"
0 reacties