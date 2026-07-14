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BREAKING | 'Ter Stegen naar Ajax, belastingkwesties zijn opgelost'

Sara
bron: Matteo Moretto
Marc-André ter Stegen
Marc-André ter Stegen Foto: © BSR Agency

Marc-André Ter Stegen is onderweg naar Ajax, zo meldt transferexpert Matteo Moretto dinsdagavond. De doelman van FC Barcelona heeft de bureaucratische kwesties onderling met de club opgelost. 

Zowel Ajax als Barcelona hebben het laatste papierwerk inmiddels in orde gemaakt, zo melden verschillende transferjournalisten. Niets staat de Duitser dus meer in de weg. Ajax heeft daarmee eindelijk zijn gewenste nieuwe en ervaren doelman binnen. 

"Nu Barcelona definitief groen licht heeft gegeven, kan de doelman afreizen naar Nederland", schrijft Moretto. Ook transferexpert Fabrizio Romano bevestigt de deal. De doelman zal dus op korte termijn afreizen naar Nederland. 

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