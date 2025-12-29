DoneDeal
'Ajacied kan nog niet imponeren en geldt als grote transferflop'
BREAKING | 'Transfer van Hartman naar Ajax gaat toch niet door'

Joram
bron: Voetbal International
Quilindschy Hartman gaat definitief niet naar Ajax. Dat meldt Voetbal International maandagavond. De linksback werd de afgelopen dagen veelvuldig gelinkt aan een overstap naar Amsterdam, maar de transfer is van de baan.

Ajax is nog op zoek naar een nieuwe linksback, en Hartman leek de topkandidaat voor de Amsterdammers. De club had zich al bij Burnley gemeld voor de verdediger. De 24-jarige Hartman mikte bij Ajax op meer speeltijd om zich in de kijker te spelen bij Ronald Koeman voor het WK en de aankomende selectie van Oranje.

Die speeltijd zal Hartman dus niet bij Ajax krijgen. De verdediger, met een rijk verleden bij Feyenoord, de aartsrivaal, heeft besloten zijn carrière elders voort te zetten. Hartman richt zich nu op andere opties.

