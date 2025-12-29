Het laatste Ajax Nieuws
BREAKING | 'Transfer van Hartman naar Ajax gaat toch niet door'
Quilindschy Hartman in duel met Florian Wirtz Foto: © BSR Agency
Quilindschy Hartman gaat definitief niet naar Ajax. Dat meldt Voetbal International maandagavond. De linksback werd de afgelopen dagen veelvuldig gelinkt aan een overstap naar Amsterdam, maar de transfer is van de baan.
Ajax is nog op zoek naar een nieuwe linksback, en Hartman leek de topkandidaat voor de Amsterdammers. De club had zich al bij Burnley gemeld voor de verdediger. De 24-jarige Hartman mikte bij Ajax op meer speeltijd om zich in de kijker te spelen bij Ronald Koeman voor het WK en de aankomende selectie van Oranje.
Die speeltijd zal Hartman dus niet bij Ajax krijgen. De verdediger, met een rijk verleden bij Feyenoord, de aartsrivaal, heeft besloten zijn carrière elders voort te zetten. Hartman richt zich nu op andere opties.
Laatste nieuws
Bosz juicht Ajax-aanstelling toe: "Voor PSV is het even minder"
BREAKING | 'Transfer van Hartman naar Ajax gaat toch niet door'
Weghorst over mogelijke komst Hartman naar Ajax: "Even helpen..."
'Ajax meldt zich officieel bij Burnley; Hartman wil naar Amsterdam'
'Braziliaanse club meldt zich bij Ajax en wil verdediger huren'
'Ajax grijpt in en neemt per direct afscheid van zomeraanwinst'
'Ajacied kan nog niet imponeren en geldt als grote transferflop'
'Marokko mist Ziyech': "Vond dat hij zijn plekje verdiend had"
Seedorf eerlijk: "We waren niet allemaal bevriend met elkaar"
Oud-Ajacied ondeugend bij Hélène Hendriks: "Wat heb je eronder?"
Meer nieuws
Clubiconen terug naar Ajax? "Verlieten de club gedesillusioneerd"
Wout Weghorst schuift maandag aan als analist bij het WK Darts
'Aanpassing bierbeleid bij Ajax merkbaar': "Ik vind het absurd"
'Komst Cruijff biedt kansen in Indonesië': "Uiteindelijk munt slaan"
'Contractdetails Hartman uitgelekt': "Het liefst willen ze..."
Bosz doet boekje open over Ajax: "Was er dag en nacht mee bezig"
'Aan Ajax gelinkte Barcelona-speler kiest voor Spaanse transfer'
Willaert over Ajax-target: "Ze willen huren, met optie tot koop"
Oud-Ajacied vertrouwt Lang: "Hij zal het onder de knie krijgen"
Brobbey mist grote kansen bij Sunderland; Britse media kritisch
Ouder nieuws
"Cruijff kan Ajax helpen weer een grote Europese speler te worden"
Eriksen hoopt op terugkeer bij Ajax: "Dan is de cirkel rond"
Ajax bevestigt akkoord met Jordi Cruijff; start als TD in februari
BREAKING | 'Jordi Cruijff bereikt mondeling akkoord met Ajax'
'Ajax heeft meer opties: ook Belgische verdediger genoemd'
Ajax-talent trotse aanvoerder: "Ajax is een grote club"
'Ajax serieus geïnteresseerd in smaakmaker van FC Utrecht'
"Ze verwachten niet dat Hartman dan het shirt van Ajax draagt"
'Jorrel Hato verrassend bovenaan winters verlanglijstje van Ajax'
Ajax-talent zeer trots: "Al met al is het een geslaagd jaar"
Video’s
Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"
Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"
Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"
Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"
Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"
Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"
Driessen schrikt enorm van Ajax: "Ze hebben er niks te zoeken!"
0 reacties