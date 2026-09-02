BREAKING | 'Transfer Wijndal klapt, linksback blijft bij Ajax'
Owen Wijndal leek op weg naar de uitgang te zijn bij Ajax en nam zelfs al afscheid van de Amsterdamse spelersgroep. Zijn transfer ging echter in rook op, waardoor hij alsnog bij Ajax blijft.
Mike Verweij van De Telegraaf weet te melden dat Wijndal 'gewoon' speler van Ajax blijft. De vleugelverdediger zou kunnen verkassen naar een topclub in een land buiten de top-vijf, maar Verweij weet niet om welke club het gaat. Wijndal was bereid om zijn contract bij Ajax te laten ontbinden, maar op dat moment koos de desbetreffende club alsnog voor een andere speler.
En dus is contractontbinding een stuk minder aantrekkelijk voor Wijndal, omdat een transfer naar Spanje, Italië, Duitsland, Frankrijk of Engeland niet meer mogelijk is. In 2022 nam Ajax Wijndal voor zo'n 10 miljoen euro over van AZ en in totaal speelde hij 77 officiële wedstrijden in het eerste elftal van de Amsterdammers.
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