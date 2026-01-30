Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
BREAKING | Verweij: "Ajax heeft een bod van 5 miljoen gedaan"

Niek
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © Pro Shots

Ajax is achter de schermen druk bezig met een aantal inkomende transfers, zo weet Mike Verweij te melden op de website van de Telegraaf. De verslaggever laat weten dat er een bod van 5 miljoen euro is uitgebracht op Maher Carrizo. 

"De kans dat Ajax voor het sluiten van de winterse transfermarkt een Zuid-Amerikaanse dubbelslag slaat, is weer wat groter geworden", schrijft hij. "De Amsterdammers gaan er vanuit rechtsback JP Chermont (20) van Santos voor ongeveer drie miljoen euro te kunnen binnenhalen en hebben vrijdag een eerste bod uitgebracht op Maher Carrizo (19) van Velez Sarsfield", onthult Verweij. 

"Hoewel Cruijff zondag pas officieel start bij Ajax voert hij – samen met financieel directeur Shashi Baboeram Panday – de (Spaanstalige) gesprekken met het Argentijnse management van Carrizo en Velez Sarsfield. Aanvankelijk wilde de nieuwe technisch directeur deze transferperiode nog aan zich voorbij laten gaan, maar omdat Chermont en Carrizo aankopen voor de toekomst zijn, was hij toch bereid al in te stappen", vervolgt de clubwatcher. 

"Het eerste bod dat Ajax vandaag op Carrizo uitbracht, bedraagt vijf miljoen euro voor vijftig procent van de rechten", laat Verweij weten. "Met het hoge doorverkooppercentage voor Velez Sarsfield, dat later voor eenzelfde bedrag als de overeen te komen vaste som kan worden afgekocht, hoopt Ajax de Argentijnse club te overtuigen", verklapt hij. Ook Midtjylland aast overigens op Carrizo, maar de Deense club is niet bereid om 10 miljoen euro te betalen. 

