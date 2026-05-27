BREAKING | Weghorst in Oranje: Koeman maakt WK-selectie bekend

Niek

Ronald Koeman heeft de definitieve WK-selectie van het Nederlands elftal zojuist bekend gemaakt. De bondscoach van Oranje, die zijn selectie nog tot maandag 1 juni zou mogen wijzigen, neemt in totaal 26 spelers mee. Ook Wout Weghorst, die waarschijnlijk vertrekt bij Ajax, mag zich gaan melden. 

Met Brian Brobbey, Ryan Gravenberch, Jorrel Hato, Justin Kluivert, Noa Lang en Jurriën Timber zitten er ook veel 'oude bekenden' uit de Ajax-opleiding bij. De meest verrassende namen zijn die van Marten de Roon, Mats Wieffer en Crysencia Summerville. Ook PSV-speler Guus Til zit er bij. 

De volledige WK-selectie van Oranje:

Nathan Aké (Manchester City), Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Cody Gakpo (Liverpool), Ryan Gravenberch (Liverpool), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Frenkie de Jong (Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (AS Roma), Tijjani Reijnders (Manchester City), Robin Roefs (Sunderland), Marten de Roon (Atalanta), Crysencio Summerville (West Ham United), Guus Til (PSV), Jurriën Timber (Arsenal), Quinten Timber (Olympique Marseille), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Wout Weghorst (Ajax) en Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion).

Het Nederlands elftal begint aan het WK op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan (aanvang: 22:00 uur) en zes dagen later staat de ontmoeting met Zweden op het programma. Dat duel begint om 19:00 uur. De laatste groepswedstrijd is op 26 juni. Dan is Tunesië om 01:00 uur de tegenstander van Oranje. 

Als Nederland de groepsfase weet te overleven, dan zou Brazilië of Marokko de volgende tegenstander kunnen zijn. Wil je meespelen met onze WK-pool? Zoek dan op Scorito.com (of via de mobiele app van Scorito) naar de subleague 'Ajax1.nl' en doe mee! 

