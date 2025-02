BREAKING | Weghorst loopt blessure op: "Zes weken niet inzetbaar"

Weghorst viel tegen Fortuna Sittard in en was heel belangrijk voor Ajax. Hij scoorde de rebound na een gemiste strafschop van Steven Berghuis en opende daarmee de score. In de blessuretijd had Weghorst ook nog de assist op Christian Rasmussen in huis. Vlak na de wedstrijd werd al bekend dat de spits geblesseerd was geraakt.

Nu blijkt dus dat de 32-jarige Weghorst zijn grote teen heeft gebroken. "Onderzoek in het ziekenhuis wees maandag uit dat hij zijn grote teen heeft gebroken. Naar verwachting is hij minimaal zes weken niet inzetbaar", meldt Ajax.