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BREAKING: Wout Weghorst vindt nieuwe werkgever en verlaat Ajax

Rik Engelbertink
bron: FC Twente
Wout Weghorst
Wout Weghorst Foto: © Pro Shots

FC Twente heeft Wout Weghorst weten te strikken. De ervaren aanvaller maakt transfervrij de overgang naar Enschede.

Dat maakt FC Twente bekend via haar officiële kanalen. De afgelopen jaren speelde Weghorst bij Ajax, waar zijn contract op 1 juli af zou lopen. Bij Ajax maakte hij in twee seizoenen twintig goals en gaf hij zeven assists. Vaak kwam hij binnen de lijnen als invaller. 

Weghorst heeft een succesvolle carrière achter de rug. De 33-jarige aanvaller speelde zich via FC Emmen en Heracles naar een transfer naar AZ. Daar blonk hij twee seizoenen uit alvorens bij VFL Wolfsburg te tekenen, waar hij aan de lopende band scoorde.

Ook speelde Weghorst nog bij Burnley, Besiktas en Manchester United. Na twee jaar bij Ajax te hebben gezeten tekent hij nu dus bij FC Twente. Weghorst heeft er nooit een geheim van gemaakt ooit graag voor FC Twente te hebben willen uitkomen. 

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