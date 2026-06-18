BREAKING | Ziggo stopt als hoofdsponsor bij Ajax: "Logisch moment"
Ajax moet achter de schermen op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor, zo laat de club uit Amsterdam weten via de officiële kanalen. Ziggo heeft namelijk besloten om het contract, dat nog loopt tot 1 juli 2027, niet te verlengen. Robin Kroes, directeur Consumentenmarkt van VodafoneZiggo, geeft tekst en uitleg.
''Onze samenwerking met Ajax kenmerkt zich door de ambitie om een bijdrage te leveren aan voetbal in Nederland en aan de beleving die voetbal voor zoveel mensen bijzonder maakt", legt hij uit in een verklaring op de website van Ajax. "In de afgelopen jaren hebben we met elkaar impactvolle campagnes ontwikkeld en bijzondere momenten gecreëerd, zowel op als buiten het veld", blikt Kroes terug.
"Voor ons is deze samenwerking altijd meer geweest dan een sponsorship; het was een partnership waarin we hebben gebouwd aan beleving en relevantie voor onze klanten en voor de fans van voetbal in het algemeen", vervolgt hij. "Na een langdurige en succesvolle periode is dit een logisch moment om, in lijn met onze strategie, ruimte te maken voor nieuwe merk- en partnershipinitiatieven die breder gaan dan voetbal", aldus Kroes.
"We zijn dankbaar voor wat er is bereikt en kijken ernaar uit om het laatste seizoen op een mooie en passende manier af te sluiten", besluit de bestuurder. Eerder waren TDK, ABN Amro en Aegon als hoofdsponsor verbonden aan Ajax. Ziggo en Ajax hebben maar liefst 12,5 jaar met elkaar samengewerkt.
BREAKING | Ziggo stopt als hoofdsponsor bij Ajax: "Logisch moment"
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