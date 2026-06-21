Brian Brobbey bijt terug: "Ik weet nog dat jullie me afmaakten"

Brian Brobbey heeft teruggeblikt op zijn doelpunten tegen Zweden, waarbij zijn eerste treffer volgens hem vooral het gevolg was van geluk. De oud-spits van Ajax was met twee goals belangrijk in de 5-1 overwinning van het Nederlands elftal.

Na afloop reageert Brobbey op een vraag van SBS 6-journalist Noa Vahle over zijn afwerking en gevoel voor de bal: "Bij die eerste goal zag ik de bal eerlijk gezegd niet, dus dat was een goed tikkie van me."

De spits, die afgelopen zomer de overstap maakte van Ajax naar Sunderland voor zo’n twintig miljoen euro, ontwikkelde zich in Engeland tot basisspeler. Op de vraag of hij gegroeid is als speler en persoon, is Brobbey duidelijk: "Ik ben natuurlijk buiten mijn comfortzone gegaan: uit Amsterdam bij mijn nieuwe cluppie Sunderland. Nieuwe mensen leren kennen. Alles was nieuw voor me."