Brian Brobbey blijft in topvorm: "Ik heb leuke berichten gehad"

Brobbey was tegen Zweden (5-1) al de grote uitblinker met twee goals en was tegen Tunesië weer goed voor een doelpunten. Het leverde hem ook de Man of the Match-trofee op. "Een goed gevoel, dat is altijd zo als je eerste wordt", reageerde hij na afloop aan de NOS.

De spits van Sunderland is blij belangrijk te zijn voor Oranje. "Ik probeer me te focussen en belangrijk te zijn voor het team. Ik heb leuke berichten gehad van vrienden en familie, maar that's it", verder bleef hij nuchter. "Ik weet niet of er wat te vieren is."