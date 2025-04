Brian Brobbey compleet afgemaakt bij ESPN: "Het wordt gênant"

Marciano Vink en Kenneth Perez hebben geen goed woord over voor Brian Brobbey. Bij Dit was het weekend op ESPN krijgt de Ajax-spits forse kritiek vanwege zijn optreden tegen Willem II (1-2).

Brobbey werd in de tweede helft gewisseld voor Wout Weghorst. De invaller werd de maker van de winnende goal. "De spits die er eerst stond was vandaag zó matig", begint Perez over Brobbey. "Dan is het wel lekker dat je invallers hebt die het verschil maken. Weghorst heeft de hoofdrol: hij zorgt ervoor dat er weer een spits is die je kunt aanspelen. Brobbey lukt het niet, of hij valt voor de tienduizendste keer."

Beide analisten zijn bijna geïrriteerd door het zwakke spel van de spits. "Het is niet om aan te gluren en echt heel irritant om naar te kijken", aldus Perez. Vink: "Hij is voortdurend in discussie met de scheidsrechter. In plaats van zich op zijn spel te richten, is hij met randzaken bezig. Als spits moet je juist kunnen afstoppen, wegdraaien… Hij leunt zó op zijn fysieke kracht dat het zijn natuur is geworden."

Perez ziet meerdere vervelende punten in het spel van Brobbey. "Als dat je spel is, moet je ook ophouden met dat gepiep richting de scheidsrechter. Het wordt gênant. Straks wordt hij kampioen, maar dan nog is het gewoon een dramatisch seizoen. Vier goals als nummer negen van Ajax, terwijl hij elke keer mag starten en minimaal een uur speelt… Je kunt toch niet zó fysiek sterk zijn en dan zó vaak liggen?", aldus de analist.