Brian Brobbey deelt toekomstplannen: "Dertig miljoen euro? Oké!"

Brian Brobbey had vorige week een geweldige ervaring bij het Nederlands elftal. De Ajacied heeft de eerste Nations League kwartfinale moeten toekijken vanaf de bank langs de zijlijn, en in de returnwedstrijd in Valencia mocht hij in de verlenging Memphis Depay aflossen.

Het was voor Brobbey een fijne kans om zich te meten met topvoetballers. "Het was heerlijk trainen, want het niveau was met jongens die in de Premier League, Bundesliga, La Liga en Serie A spelen en Champions League-ervaring hebben nóg hoger dan bij Ajax", vertelt de aanvaller aan De Telegraaf.

Naast de intensieve trainingen was het voor Brobbey ook een welkome afwisseling om tijd door te brengen met oude teamgenoten. "Ik vond het wel lekker om bij Oranje te zijn, even andere gezichten te zien en het was leuk om weer met de jongens te chillen die zijn weggegaan bij Ajax: Ryan Gravenberch, Jurriën Timber, Justin Kluivert en Noa Lang, bijvoorbeeld." Hij benadrukt ook zijn goede band met Memphis Depay.

Over zijn toekomst maakt Brobbey geen geheimen. "Of het bij mij jeukt om komende zomer weer een transfer te maken? Als alles klopt. Het moet een goede club zijn met een duidelijk plan in een mooie competitie. En ik wil absoluut dat Ajax een mooie transfersom aan me overhoudt. Wat ik waard ben? Dat moet je aan Alex Kroes vragen. Wat vind jij me waard dan? Dertig miljoen euro? Oké, als jij zegt ’dertig miljoen’, dan is het dertig miljoen."