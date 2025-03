Brian Brobbey duidelijk: "Ik heb het Farioli nooit gevraagd"

Wout Weghorst staat geblesseerd aan de kant en Chuba Akpom vertrok in de winterse transferperiode bij Ajax, maar dat betekent niet dat Brobbey nu iedere wedstrijd van het begin tot het einde speelt. Afgelopen weekend moest hij tegen Go Ahead Eagles weer na een uur spelen naar de kant. Stven Berghuis verving hem.

“Ik denk dat meer mensen er in de zestigste minuut uit werden gehaald”, zegt Brobbey bij ESPN. "Natuurlijk wil je als spits altijd spelen en scoren. Als je er dan uit wordt gehaald, dan is dat lastig. De trainer doet het met een reden, denk ik, dus ik heb het hem nooit gevraagd. Hij is een goede trainer. Anders stonden we niet waar we nu staan", doelt Brobbey op de eerste plaats.