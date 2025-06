'Brian Brobbey flopt: transferwaarde Ajax-spits stort in elkaar'

In 30 Eredivisieduels wist Brobbey slechts viermaal het net te vinden, meer dan dubbel zo weinig als concurrent Wout Weghorst. Drie keer was de sterke spits aangever. Hoe dan ook lijkt het zijn transferwaarde weinig goeds te hebben gedaan.

Op Transfermarkt valt namelijk te lezen dat Brobbey de nodige transferwaarde kwijt is. Bij de laatste meting voor het einde van het seizoen was hij nog 27 miljoen euro waard. Daar is nog 22 miljoen euro van over, waardoor hij 5 miljoen aan waarde is verloren.