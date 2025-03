Brian Brobbey: "Ik snap ook niet waar hij zich mee bemoeit"

Brian Brobbey is verkozen tot Speler van de Maand in de Eredivisie. Zijn vriend Denzel Dumfries, die regelmatig het afwerken van de spits bekritiseert, kreeg het daarna over zich heen.

"Ze waren niet mooi", gaf Brobbey eerlijk toe in gesprek met ESPN. "Maar een goal is een goal. Die tegen Feyenoord raakte ik met mijn scheenbeen. Als spits moet je op de juiste positie staan en daar stond ik toevallig. Die tegen Heracles was met mijn hak."

"Ik had het er daarna nog met Denzel Dumfries over. Hij was heel erg boos op mij. Hij zei: "Brian, dat kan niet en mag niet." Toen zei ik: "Een doelpunt is een doelpunt." Toen was hij stil. Ik snap ook niet waar hij zich mee bemoeit", lachte Brobbey.

"Hij belt me altijd. Hij is een rechtsback, maar hij bemoeit zich wel heel veel met me. Dat heb ik hem wel even verteld. Ik zei: "Waarom typ je nog steeds?" Maar hij blijft maar typen. Nee, het is wel een goede jongen, daar niet van", zegt de spits lachend.

Daarna geeft Brobbey aan dat de goals hem goed doen. "Die goals betekenen heel veel voor me. Ik heb natuurlijk niet zoveel gescoord dit seizoen. Ik vind het fijn dat ik belangrijk kan zijn. Ik neem mezelf daarin wel van alles kwalijk. De kansen die ik heb gemist, geen scherpte. Als je niet scoort, lig je sowieso wakker. Maar ik heb niet aan mezelf getwijfeld."