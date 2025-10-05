Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Brian Brobbey imponeert nog niet in Engeland: "Slechtste aankoop"

Amber
bron: Engelse media
Brian Brobbey
Brian Brobbey Foto: © BSR Agency

Brian Brobbey heeft het voorlopig nog lastig in Engeland. De spits van Sunderland, die voor 25 miljoen euro overkwam van Ajax, begon opnieuw op de bank en kon tijdens zijn invalbeurt tegen Manchester United geen indruk maken.

De Engelse media zijn unaniem kritisch en beoordelen hem met een onvoldoende. Zowel The Daily Mail, The Northern Echo als The Sunderland Echo gaven Brobbey een 5. Daarmee blijft de 22-jarige aanvaller vooralsnog achter bij de hoge verwachtingen in de Premier League. Volgens The Sunderland Echo slaagde Brobbey er nauwelijks in om invloed uit te oefenen op het spel. The Northern Echo benadrukt vooral een gemiste kans: "Brobbey kon de voorzet van Mukiele niet goed verwerken."

Ook onder supporters groeit de kritiek. Op sociale media wordt de Nederlander al vergeleken met een beruchte flop uit het verleden. "Brobbey is de slechtste aankoop sinds Altidore", schreef een gefrustreerde Sunderland-fan op X.

Ajax historie & oud-spelers Brian Brobbey
